भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के महोबा जिले में पद के बदले हमबिस्तर होने की डिमांड के गंभीर आरोपों से मचा हड़कंप अब सुलह में बदल गया है. महिला नेता दीपाली तिवारी द्वारा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर लगाए गए आरोपों की जांच करने पहुंची प्रदेश स्तरीय समिति ने इसे महज एक मनमुटाव करार दिया. बंद कमरे में पांच घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद आरोप लगाने वाली नेत्री ने इसे सिर्फ गुस्से का कारण बताया.

महोबा जिले में बीते 24 घंटों से भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रहा सियासी घमासान अब शांत होता दिख रहा है. पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, उन्हें पार्टी की जांच समिति ने केवल संवादहीनता और गुस्से का परिणाम बताया है. ​

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह और क्षेत्रीय महामंत्री संत विलास शिवहरे महोबा के विरमा भवन पहुंचे. यहाँ लगभग 5 घंटे तक बंद कमरे में हाई-वोल्टेज ड्रामा चला. समिति ने न केवल जिलाध्यक्ष, बल्कि महामंत्री जयपाल सिंह, उपाध्यक्ष पंकज तिवारी और जिला कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों से एक-एक कर पूछताछ की.

केवल संवाद होता है और अब सभी विवाद सुलझ गए- बीजेपी नेता

​हैरानी की बात यह है कि जो मामला पुलिस अधीक्षक की चौखट तक पहुंच चुका था और जिसमें पद के बदले हमबिस्तर होने जैसे संगीन आरोप शामिल थे, उसे जांच समिति ने पार्टी के पारिवारिक गिले-शिकवे का नाम देकर खत्म कर दिया. बैठक के बाद दोनों ही पक्षों ने प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाए. प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह ने स्पष्ट किया कि संगठन एक परिवार है और दीपाली तिवारी केवल अपने प्रमोशन न होने से क्षुब्ध थीं. उन्होंने कहा कि परिवार में कोई जांच नहीं होती, केवल संवाद होता है और अब सभी विवाद सुलझ गए हैं.

​वहीं क्षेत्रीय महामंत्री संतविलास शिवहरे ने इसे गुस्सा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा से उपजी गलतफहमी करार दिया और कहा कि संवाद की कमी के कारण यह विषय उत्पन्न हुआ जो अब शांत हो गया है.

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आरोप लगाने वाली भाजपा नेत्री दीपाली तिवारी ने कहा कि मैने जो भी किया बस गुस्से में किया पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है. मैं पार्टी के लिए काम करूंगी और पार्टी के साथ हूं. गुस्सा जिस बात का था वह अलग विषय था. मुझे पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है.

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने जिले की राजनीति में कई अनसुलझे सवाल छोड़ दिए हैं कि आखिर इतने गंभीर आरोपों का अंत इतनी सादगी से कैसे हो गया?