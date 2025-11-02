हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में 51 नए खनन पट्टों से होगी खनिज निकासी, 50 करोड़ से अधिक का राजस्व जुटाने की तैयारी

उत्तराखंड में 51 नए खनन पट्टों से होगी खनिज निकासी, 50 करोड़ से अधिक का राजस्व जुटाने की तैयारी

Uttarakhand News: ये खनन पट्टे देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में दिए जा रहे हैं. इन सभी पट्टों के माध्यम से करीब 43 लाख घनमीटर पत्थर और रेता की निकासी की जाएगी.

By : दानिश खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में खनन गतिविधियों को व्यवस्थित और राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने राज्य में 51 नए खनन पट्टों की स्वीकृति प्रक्रिया शुरू कर दी है. विभाग का अनुमान है कि इन पट्टों से हर साल 50 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा.

विभाग के अनुसार, ये खनन पट्टे देहरादून, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर सहित राज्य के विभिन्न जिलों में दिए जा रहे हैं. इनमें 45 पट्टे पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले हैं, जबकि 6 पट्टे पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के हैं. वहीं खनिकर्म विभाग के निदेशक और वन निगम आरएम ने इस बारे में जानकारी दी है.

इन पट्टों से पत्थर और रेता की निकासी की जाएगी

इन सभी पट्टों के माध्यम से करीब 43 लाख घनमीटर पत्थर और रेता की निकासी की जाएगी. भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि पांच हेक्टेयर तक के पट्टों के लिए पांच वर्ष और पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले पट्टों के लिए दस वर्ष तक खनिज निकासी की अनुमति दी जाएगी. 

उन्होंने कहा कि "नए पट्टों के आवंटन से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक खनिजों की स्थानीय आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी." वहीं, वन निगम के आरएम मुख्यालय महेश आर्य ने बताया कि "इस वर्ष निगम की ओर से दो नई नदियों को जोड़कर कुल 13 नदियों में खनन कार्य कराया जाएगा." 

रोजगार के अवसर पैदा होंगे

इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि निगम के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी. राज्य सरकार ने पर्यावरणीय संतुलन और खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को बनाए रखते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. 

विभाग का दावा है कि सभी खनन कार्य पर्यावरणीय मंजूरी और सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराए जाएंगे. इस पहल से सरकार को जहां आर्थिक लाभ होगा, वहीं प्रदेश में खनिज संसाधनों के संतुलित और नियोजित दोहन की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 02 Nov 2025 06:25 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Government Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'NDA की ट्रबल इंजन सरकार में अपराध का मंगल राज', बिहार में 'जंगलराज' के आरोपों पर बोली कांग्रेस
'NDA की ट्रबल इंजन सरकार में अपराध का मंगल राज', बिहार में 'जंगलराज' के आरोपों पर बोली कांग्रेस
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया
टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी को लेकर जानिए अब तक क्या क्या हुआ?
Anant Singh की आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी । Bihar Election । Dularchand Murder Case
Akshay Bindra Home Tour: सास बहु साजिश में देखिए अक्षय के घर का होम टूर #sbs
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव में कितना पड़ेगा असर? | Bihar Election
Bollywood News: King में दशहत नहीं , डर लेकर आए Sharukh Khan, Birthday पर रिलीज किया Film का धमाकेदार Teaser
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'NDA की ट्रबल इंजन सरकार में अपराध का मंगल राज', बिहार में 'जंगलराज' के आरोपों पर बोली कांग्रेस
'NDA की ट्रबल इंजन सरकार में अपराध का मंगल राज', बिहार में 'जंगलराज' के आरोपों पर बोली कांग्रेस
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
क्रिकेट
IND vs AUS: टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया
टीम इंडिया की 'सुंदर' जीत, 5 विकेट से जीता तीसरा टी20; होबार्ट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
चुनाव 2025
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
महाराष्ट्र
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
महिला विश्व कप के फाइनल से पहले मुंबई में बारिश, भीगते हुए स्टेडियम पहुंचे फैंस
शिक्षा
JEE Main 2026: अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे स्टूडेंट्स, e-KYC भी करनी होगी; JEE Main में इस बार लागू होंगे नए नियम
अपनी पसंद के शहर में एग्जाम सेंटर चुन सकेंगे स्टूडेंट्स, e-KYC भी करनी होगी; JEE Main में इस बार लागू होंगे नए नियम
Home Tips
सर्दियों के कपड़ों से आ रही है बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके काम
सर्दियों के कपड़ों से आ रही है बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget