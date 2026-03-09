हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: गैरसैंण में आज से शुरू होगा 2026-27 का बजट सत्र, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बनाई योजना

Uttarakhand News: गैरसैंण में आज से शुरू होगा 2026-27 का बजट सत्र, विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बनाई योजना

Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखंड विधानसभा में सरकार का 2026-27 का बजट सत्र सोमवार (9 मार्च) से शुरू हो रहा है. इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 09 Mar 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में सोमवार (9 मार्च) से बजट सत्र शुरू हो रहा है. राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की औपचारिक शुरुआत होगी, जिसके बाद धामी सरकार वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करेगी. 

एक ओर जहां सरकार आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी विकास योजनाओं और नीतियों का खाका पेश करेगी, वहीं विपक्ष ने भी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति बनाई है.

7 महीने बाद गैरसैंण पहुंच रही है सरकार

करीब सात महीने बाद धामी सरकार गैरसैंण पहुंच रही है. ऐसे में इस बजट सत्र को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सत्र के पहले ही दिन उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाएगा. 

दल के कार्यकर्ता स्थायी राजधानी की मांग सहित विभिन्न मक्षेत्रीय मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव करेंगे. इस प्रदर्शन में राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है.

इतना रह सकता है बजट का आकार

सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का बजट आकार करीब 1.11 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है. यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक हो सकता है. चूंकि आगामी वर्ष चुनावी वर्ष माना जा रहा है, इसलिए सरकार इस बजट में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर दे सकती है. इसके साथ ही अवस्थापना विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी नई घोषणाएं किए जाने की संभावना है.

विधानसभा अध्यक्ष ने आयोजित की बैठक

रविवार (8 मार्च)को भराड़ीसैंण में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र के संचालन को लेकर एजेंडा तय किया गया. बैठक में सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि मौजूद रहे, लेकिन विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह शामिल नहीं हुए. बैठक में दो दिन का कार्यक्रम तय किया गया है. पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी दिन बजट भी पेश किया जाएगा, जबकि 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी.

संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा?

संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सरकार 'विकसित उत्तराखंड' के संकल्प को साकार करने के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा कर सकती है. उन्होंने कहा कि इस बजट में महिला सशक्तीकरण, किसानों की आय बढ़ाने, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

विपक्ष ने सरकार पर खड़े किए सवाल

वहीं विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है. उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही बजट पेश करना संसदीय परंपराओं से अलग है और भाजपा सरकार संख्या बल के आधार पर सदन चलाने का प्रयास कर रही है.

ऐसे में गैरसैंण में शुरू हो रहा यह बजट सत्र राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, जहां सरकार अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखेगी तो वहीं विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.

कांग्रेस ने शुरू की सरकार को घेरने की तैयारी

वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है. कांग्रेस 10 मार्च को अंकिता भंडारी हत्याकांड, मनरेगा में कथित अनियमितताओं और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेगी. 

पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार कई अहम मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है, इसलिए सड़क पर आंदोलन के जरिए जनता की आवाज उठाई जाएगी. ऐसे में बजट सत्र के दौरान जहां सदन के भीतर राजनीतिक बहस और आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे, वहीं बाहर भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन माहौल को गरमाए रख सकता है.

प्रशासन ने कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था

इधर, बजट सत्र को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. भराड़ीसैंण में विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई है. अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरूगेशन ने विधानसभा पहुंचकर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. 

इस दौरान चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार भी मौजूद रहे. सत्र के दौरान सुरक्षा के लिए चार अपर पुलिस अधीक्षक, 10 पुलिस उपाधीक्षक, 44 प्रभारी निरीक्षक व थाना प्रभारी, 90 उपनिरीक्षक और अपर उपनिरीक्षक, 32 महिला उपनिरीक्षक, 434 मुख्य आरक्षी और आरक्षी तथा 60 महिला आरक्षी तैनात रहेंगे. 

यातायात को लेकर भी व्यवस्था पूरी

इसके अलावा 38 यातायात पुलिसकर्मी, 207 सशस्त्र पुलिस जवान और 120 होमगार्ड भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं. पीएसी, एटीएस, एसडीआरएफ, बीडीएस और हॉक टीम भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा रहेंगी.

कुल मिलाकर गैरसैंण में शुरू हो रहा बजट सत्र जहां सरकार के लिए अपनी उपलब्धियां और योजनाएं पेश करने का मौका होगा. वहीं विपक्ष भी सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है.

Published at : 09 Mar 2026 10:14 AM (IST)
Dehradun News Gairsain News UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
