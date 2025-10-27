उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, यहां पर मुंबई से भागलपुर जा रही लोकमान्य तिलक भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई. ट्रेन की कपलिंग टूटने से पीछे के 3 डब्बे ट्रेन से अलग हो गए, हालांकि ट्रेन की रफ्तार धीमे होने की वजह से हादसा टल गया. चार घंटे बाद टेक्निकल टीम ने ट्रेन के डिब्बे जोड़कर ट्रेन को रवाना करवाया. यह ट्रेन हादसा बीती रात 2:54 AM पर मझगांवा टिकरिया रेलवे स्टेशन के बीच हुआ था.

इस हादसे की मुख्य वजह कपलिंग टूटना ही बताई जा रही है, जिससे ट्रेन के डिब्बे अलग हो गए. प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है. जानकारी के अनुसार लगभग 200-250 यात्री इन डिब्बों में सवार थे. कोई हताहत या चोटिल होने की खबर नहीं है. रेलवे की टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद डिब्बों को दोबारा जोड़ दिया और सुबह करीब 7 बजे ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया.

इस हादसे को लेकर रेलवे के झांसी मंडल के डीआरएम ने बताया कि जांच के लिए एक टीम गठित की गई है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी. वहीं इस हादसे के वीडियो भी कई यात्रियों ने शेयर किए हैं. उधर स्थानीय लोगों ने रेलवे से ट्रैक की नियमित जांच की मांग की है क्योंकि चित्रकूट में हाल ही में कई ट्रेन हादसे हुए हैं.

