उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के बीच अब लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भी मैदान में जोर आजमाइश कर रही है. केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ किया है कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी. हालांकि, चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन होगा या पार्टी अकेले मैदान में उतरेगी, इस पर उन्होंने अभी पत्ते नहीं खोले हैं.

चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव में अभी समय है. फिलहाल पार्टी संगठन को मजबूत करने और अपनी विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने पर पूरा ध्यान है. प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लगातार दौरे किए जा रहे हैं. जिनके जरिए सीधे लोगों के घरों तक पहुंचकर पार्टी का विजन और विचारधारा बताई जाएगी.

उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला प्रदेश इकाई पहले ही स्पष्ट कर चुकी है. इसके लिए लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से रोडमैप तैयार किया जा रहा है. चुनाव नजदीक आने पर गठबंधन की तस्वीर भी साफ हो जाएगी. गठबंधन होगा या नहीं और किसके साथ होगा, इसका फैसला उस समय लिया जाएगा.

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'दमदार दलित' पर अखिलेश को घेरा

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDA में 'D' का मतलब 'दमदार दलित' बताए जाने पर चिराग पासवान ने कहा कि दलितों को सशक्त बनाने और उन्हें वास्तविक नेतृत्व देने का काम उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने किया.

सपा और कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लोगों को हमेशा हाशिये पर रखा. इन दलों ने दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उनका शोषण और उन्हें बांटने का काम किया. चिराग ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आज संविधान की प्रति लेकर घूमने वाले कांग्रेस के नेताओं को याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने डॉ. भीमराव आंबेडकर को चुनाव हराने और उनके जीवित रहते अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी.

तीसरे मोर्चे पर भी दी प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेश में इन दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन चर्चा में है. इस गठबंधन को लेकर के चिराग पासवान ने कहा कि कौन का गठबंधन मजबूत है और कौन नहीं, इसका फैसला जनता करती है. हर गठबंधन अपना विजन और विचार जनता के सामने रखता है.