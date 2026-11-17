IPL 2027 के लिए आज सभी दस टीमों की रिटेंशन लिस्ट सामने आएगी. कौन रिलीज होगा और किसकी जगह टीम में सुरक्षित रहेगी, यह सब जल्द स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा. बताते चलें कि ऑक्शन से पहले ही कुल 11 खिलाड़ियों का ट्रेड हो चुका है. मुंबई इंडियंस-पंजाब किंग्स में हार्दिक पांड्या-अर्शदीप सिंह, वहीं ऋषभ पंत दोबारा दिल्ली कैपिटल्स में वापस आ चुके हैं.

एमएस धोनी के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है, CSK की रिटेंशन लिस्ट से उसपर भी स्पष्टता मिल जाएगी. कैमरून ग्रीन से लेकर मथीशा पाथिराना और ट्रेंट बोल्ट जैसे नामी खिलाड़ियों के रिलीज होने की चर्चा होती रही है. सब यह जानने को बेताब हैं कि आखिर कितने बजे रिटेंशन लिस्ट जारी होगी. किस चैनल पर रिटेंशन लिस्ट जारी करने का प्रोग्राम लाइव आएगा. यहां आपको इसकी हर एक डिटेल मिलेगी.

कितने बजे जारी होगी रिटेंशन लिस्ट?

आईपीएल 2027 की रिटेंशन लिस्ट कितने बजे जारी होगी? इसको लेकर BCCI ने आधिकारिक तौर पर टाइमिंग की पुष्टि नहीं की है. हालांकि पिछले सीजन भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे रिटेंशन लिस्ट जारी की गई थी.

रिटेंशन लिस्ट जारी करने का लाइव प्रोग्राम टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और मोबाइल पर जियोहॉटस्टार पर लाइव आएगा. यहां एक-एक कर सभी 10 टीमों की रिटेंशन लिस्ट जारी की जाएगी. आज सिर्फ आईपीएल 2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी होनी है. मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित होगा.

बताते चलें कि मेगा ऑक्शन में BCCI के नियमानुसार टीमों को निश्चित खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति होती है. मगर इस बार मिनी ऑक्शन होना है, जिसमें कोई टीम कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, इसपर कोई पाबंदी नहीं होती है.

रिटेंशन लिस्ट आने से पहले कुल 11 खिलाड़ियों का ट्रेड हो चुका है. इनमें सबसे नया नाम हर्षल पटेल का है, जो ऑल-कैश डील के तहत सनराइजर्स हैदराबाद छोड़कर गुजरात टाइटंस में चले गए हैं.

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