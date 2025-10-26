छठ महापर्व के लिए लखनऊ में गोमती नदी पर सजा घाट, की गईं ये खास तैयारियां

छठ पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है. लखनऊ के गोमती घाट के किनारे वेदियां बनाई जा चुकी है. घाट को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है. घाट किनारे मिशन शक्ति को दर्शाने के लिए शक्ति केंद्र बना और इसके साथ ही खोया पाया केंद्र भी मदद के लिए बना है.

व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है. घाट किनारे आने वाले श्रद्धालुओं को रात भर भक्ति संगीत का आनंद मिलेगा. इसके लिए 200 से ज्यादा कलाकारों को आमंत्रित किया गया है. घाटों को भी भव्य तरीके से सजाया गया है.

व्रत का विधान हुआ शुरू

सूर्य उपासना का महापर्व छठ का व्रत शुरू हो चुका है. नहाय खाय से शुरू हुआ ये व्रत उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूर्ण होता है. मान्यता है कि इस व्रत को करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है. छठ व्रत रखने वाले सशांक कुमार की माने तो इस व्रत को महिलाओं के साथ पुरुष भी रखते हैं और ये परंपरा भगवान राम से चली आ रही है.

बता दें, नहाय खाय के साथ व्रत की शुरुआत होती है और दूसरे दिन खरना होता है. कहा जाता है कि, एक वक्त का भोजन चूल्हे और आम की लकड़ी पर बनता है. इसमे खास बात ये होती है कि गुड़ की खीर और आंटे की पुड़िया खाते समय आवाज से भी परहेज करना होता है. अगर ऐसा हो तो भोजन वहीं समाप्त कर देते हैं और तीसरे दिन से निर्जल व्रत की शुरुआत होती है जो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूर्ण होता है.

छठ व्रत में व्रत का विधान हो या फिर प्रसाद हर एक चीज प्रकृति पर आधारित होती है. इस व्रत के दौरान गन्ने का मंडप बनता है प्रसाद में गुड़ से बना ठेकुआ चना और सिंघाड़ा के साथ प्राकृतिक फलो की खास महत्ता होती है. व्रती महिलाएं लंबा सिंदूर लगाकर सुहाग की लंबी उम्र का आशीर्वाद मांगती है.

गोमती घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

छठ व्रत करने के लिए गोमती घाट पर आने वालों को सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिलेंगे. जलपुलिस और एसडीआरएफ की तैनाती जल में होगी इसके साथ ही घाट के ऊपर खोया पाया केंद्र और मिशन शक्ति केंद्र भी बनाया गया है. पूरा घाट स्वच्छता का संदेश देता नजर आ रहा है.

घाट पर मधुबनी पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बन रही है और वेदियों का रंग रोगन आकर्षण को और भी बढ़ा रहा है. घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेटिंग होगी और सादे वेश में पुलिसकर्मी व्यवस्था पर नजर रखेंगे. सीसीटीवी कैमरे भी सुरक्षा को धार देते नजर आएंगे.

भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए 200 कलाकारों को आमंत्रित किया गया है जो पूरी रात छटा बिखेरते नजर आएंगे. सूचना है कि सीएम योगी भी इस व्रत के दौरान अर्घ्य देने के लिए पहुंच सकते हैं.