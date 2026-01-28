UGC बिल पर महेश शर्मा का का बड़ा बयान, बोले- सबका ध्यान रखते हुए होगा फैसला

उत्तर प्रदेश के नोएडा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने हालिया UGC बिल को लेकर प्रतिक्रया दी है. उन्होंने कहा कि विषय सरकार के संज्ञान में है. सरकार जो भी फैसला लेगी व सभी के हितों में होगा. अगर कोई त्रुटी या खामी होगी उसकी भी समीक्षा होगी. प्रयागराज में जारी शंकराचार्य विवाद पर महेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार धर्म और जाति के आधार पर सरकार नहीं चलाती. सबको एकसमान समझते हुए काम होता.

महेश शर्मा ने यह बयान मंगलवार को बुलन्दशहर में दिया, वे खुर्जा में अपने कैलाश अस्पताल पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह बात कही. उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनावों पर चर्चा भी की.

यूजीसी विवाद पर सरकार सबका साथ देगी

खुर्जा कैलाश अस्पताल पहुंचे गौतमबुद्ध नगर के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ महेश शर्मा ने UGC कानून पर अपनी प्रक्रिया देते हुए कहा, “ये मोदी योगी की सरकार है धर्म और जाति को लेकर सरकार नहीं चलाती. जो ऐसे लोग थे उन्हें जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है.” UGC कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन बोले- “जो भी विषय लाया गया है सरकार के संज्ञान में है. सरकार इस पर सही समय पर फैसला लेगी, वो सबके हित में होगा. मोदी-योगी किसी भी संप्रदाय या जाति को साथ में लेकर नहीं चलेंगे इतना विश्वास देश की जनता को है.”

उन्होंने आगे कहा कि UGC कानून में यदि कोई त्रुटियां या खामियां होगी तो सरकार राष्ट्रहित में, सबके हित में उसको समायोजन कर कर कोई भी फैसला लेगी.

अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सधी हुई राय

प्रयागराज में जारी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य विवाद पर महेश शर्मा ने कहा, “हमारी सरकार धर्म जाति के आधार पर ना ही सरकार चलाती है और ना कोई फैसले लेती है.”

महेश शर्मा ने इसे पहले कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की. इस दौरान जिलाध्यक्ष व खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह भी मौजूद रहीं.