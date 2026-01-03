बुलंदशहर: 4 साल की मासूम से रेप कर छत से फेंका, 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, बच्ची की मौत

यूपी के बुलंदशहर चार साल की मासूम से रेप कर छत से फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश देखने को मिल रहा है, पुलिस इस मामले में पड़ोस में रहने वाले दो आरोपियों को मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के पैर में गोली लगी है.

ये घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र की है. बताया जा रहा है कि बच्ची घर की छत पर गई थी, जहां छत पर पड़ोस में रहने वाले राजू और वीरू नाम युवक मौजूद थे, जिसके बाद बच्ची के छत से गिरने की आवाज आई, परिजनों ने जब देखा तो बच्ची के शरीर पर गंभीर घाव थे और गहरी चोटें आई थीं.

रेप के बाद बच्ची को छत से फेंका

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि घटना के वक्त राजू और वीरू दोनों छत पर ही देखे गए थे. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ़्तार कर लिया है.

एसएसपी बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि थाना सिकंदराबाद को एक बच्ची के छत से गिरने की सूचना मिली थी, बच्ची को गंभीर चोटें थी जिसके बाद उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार ने पड़ोस में रहने वाले राजू और वीरू पर शक जताया है. ये दोनों एक कंपनी में लेबर का काम करते हैं.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

आरोपी राजू बलरामपुर का रहने वाला है जबकि वीरू लखीमपुर खीरी का रहने वाला है. दोनों मजदूरी का काम करते हैं. एसएसपी ने कहा कि हो सकता है इन दोनों के द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई है. परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद उन्हें मुठभेड़ में गिरफ्तर कर लिया गया है.

पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैरों में गोली लगी है. आरोपियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे की साथ रेप की पुष्टी हुई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

यूपी में अखिलेश यादव का PDA पास होगा या फेल? मिशन-27 से पहले सपा ने शुरू किया ये खेल



