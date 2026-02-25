बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पहले ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. मायावती ने जालौन की माधौगढ़ सीट से आशीष पांडेय को प्रभारी बनाया है. 2027 चुनाव से पहले बसपा ने ब्राह्मण कार्ड चला है. उन्होंने माधौगढ़ सीट पर आशीष पांडेय को अहम जिम्मेदारी दी है. होली के बाद कानपुर मंडल की पांच और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा बसपा कर देगी. चुनाव तिथियों से पहले घोषित प्रभारियों को ही बसपा प्रत्याशी बनाती है.