एक्सप्लोरर
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
UP Politics: बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पहले ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. मायावती ने जालौन की माधौगढ़ सीट से आशीष पांडेय को प्रभारी बनाया है.
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पहले ब्राह्मण प्रत्याशी की घोषणा कर दी है. मायावती ने जालौन की माधौगढ़ सीट से आशीष पांडेय को प्रभारी बनाया है. 2027 चुनाव से पहले बसपा ने ब्राह्मण कार्ड चला है. उन्होंने माधौगढ़ सीट पर आशीष पांडेय को अहम जिम्मेदारी दी है. होली के बाद कानपुर मंडल की पांच और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा बसपा कर देगी. चुनाव तिथियों से पहले घोषित प्रभारियों को ही बसपा प्रत्याशी बनाती है.
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'उगते सूरज की भूमि को आदित्य का नमस्कार..', जापान पहुंचे CM योगी, निवेशकों से की मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने 2027 चुनाव के लिए किया पहले प्रत्याशी के नाम का ऐलान! इस ब्राह्मण चेहरे पर लगाया दांव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Agra News: पानी के टैंकर में जानवर की हड्डी जैसा अवशेष मिलने का दावा, नगर पालिका में मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 Photos
यूपी: बजट सत्र के पहले दिन विधान भवन के बाहर सपा का प्रदर्शन, इन मुद्दों पर किया विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
उत्तरायणी कौथिग 2026 का भव्य आगाज, गीता धामी ने कलश यात्रा निकाल किया शुभारंभ, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL