'आजम खान के होते हुए भी सपा में...', पहली PC में अखिलेश यादव पर बरसे यूपी BJP चीफ पंकज चौधरी

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंगलवार (23 दिसंबर) को प्रेस कॉफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने सपा पर जमकर प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए एक पारिवारिक दलों का गठबंधन है.

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए समय-समय पर बदलता रहता है.आजम खान के होते हुए भी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया. तब सपा ने पीडीए का ध्यान नहीं रखा. पंकज चौधरी ने एसआईआर को लेकर भी बात की है और विपक्ष के आरोपों पर करारा जवाब दिया है.

प्रेस कॉफ्रेंस में क्या बोले पंकज चौधरी?

प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान पंकज चौधरी ने कहा कि मेरा काम करने का तरीका सबको साथ लेकर चलने का है. मैं सदैव कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम करता था और करता रहूंगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति का केंद्र है. मैं अपने नए दायित्व के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. इस बीच पंकज चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होना एक गौरव की बात है.

बता दें कि पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार रविवार (14 दिसंबर 2025) को संभाला है. इस मौके पर उन्होंने लखनऊ में अपनी पहली प्रेस कॉफ्रेंस में मीडिया से बात की.

अटल स्मृति दिवस मनाने का काम करेगी बीजेपी- पंकज चौधरी

पंकज चौधरी ने बताया कि गुरुवार (25 दिसंबर) से बुधवार (31 दिसंबर) तक हर जिले में अटल स्मृति दिवस मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी. साथ ही उन्होंने एसआईआर पर बोलते हुए कहा कि एसआईआर के तहत भी हम जनता के बीच जाएंगे.

पंकज चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग के साथ कोई गलत नाम न जुड़े न ही कोई सही नाम छूटे का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा एसाईआर पर पहले से काम कर रही है. भाजपा में समय समय पर बदलाव होता है.