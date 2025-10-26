बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन का बड़ा दावा, बोले- '175 के पार भी...'

गोरखपुर में भाजपा सांसद रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार पर सवाल मत पूछिए. रवि किशन ने कहा, आप गोरखपुर के होकर बिहार पर सवाल पूछ रहे हैं? हम लोग जीत रहे हैं. भाजपा सांसद ने कहा, सुबह आ रहे थे तो किसी ने कहा कि 175 भी जा सकते हैं.

रवि किशन ने आगे कहा कि, वह थोड़ा सा बोलते हैं, तो देश में आग लग जाती है. महादेव उन्हें शांत रखें. 14 नवंबर के बाद बिहार को देखिएगा. ये लोग बिहार में आकर चुनाव लड़ रहे हैं. बिहार बना है तभी सब वापस आ गए हैं.

गोरक्षघाट पहुंचे रवि किशन

गोरखपुर के सांसद रवि किशन शनिवार (26 अक्टूबर) को छठ महापर्व के पहले गोरखपुर के राजघाट स्थित गोरक्षघाट पर पहुंचे. महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल के साथ उन्होंने घाट पर छठ महापर्व की तैयारी का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं. हर मंदिर हर जगह पर जो पहले हुआ था, सनातन संस्कृति के प्रति युवाओं की आस्था बढ़ी है, युवा जगे हैं. वे धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा, 100 करोड़ अपनी आस्था को लेकर हिन्दू जाग गया है, उन्हें धन्यवाद देते हैं.

मोदी-योगी को दिया धन्यवाद

रवि किशन आगे बातचीत में कहा कि, राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, मां विंध्याचल, महाकाल का है, या अयोध्या का भव्य राम मंदिर है. वे दिल से पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद देते हैं.

इसके पहले गोरखपुर के सांसद रवि किशन गोरखपुर के राजघाट पर गोरक्षनाथ घाट पर तैयारी को देखना और नगर निगम के कार्यों की तारीफ करते हुए शेष बचे कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने पूजा स्थल के लिए बनी वीडियो और घाट पर बैरिकेडिंग और अन्य तैयारी को देखा. गोरखपुर के सांसद रवि किशन बिहार में हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं. छठ महापर्व के पूर्व उन्होंने लगातार विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला है.