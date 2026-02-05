उत्तर प्रदेश के महोबा में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोकने वाले बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत के बयानों से सियासी माहौल गरमा गया है. बीजेपी विधायक ने पूरे विवाद को लेकर ये तक कह दिया कि वो मंत्री तो क्या मुख्यमंत्री का भी रास्ता रोक लेंगे. जिसके बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं. इस पूरे विवाद पर अब बृजभूषण राजपूत के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण की प्रतिक्रिया सामने आई हैं.

बीजेपी विधायक के पिता गंगाचरण राजपूत ने पूरे विवाद पर बेटे का बचाव करने की कोशिश की और उन्हें सद्बबुद्धि देने की कामना की हैं. उन्होंने बेटे को सलाह देते हुए कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है. कोई भी पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है.

विधायक बृजभूषण राजपूत के बचाव में आए पिता

दरअसल स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोके जाने पर हुए विवाद के बाद बृजभूषण राजपूत ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री का भी काफिला रोक सकते हैं. इस पर उनके पिता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दो अलग-अलग पोस्ट की. उन्होंने लिखा 'अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन हैं. अहंकार चाहे जप, तप, यश कीर्ति का हो, अंहकार सबसे बुरे होते हैं. महादेव मेरे बेटे बृजभूषण राजपूत को सद्बुद्धि दे..कोई अपने आप को पार्टी से बड़ा ना समझे..' एक और पोस्ट में उन्होंने फिर ईश्वर से अपने बेटे को सद्बुद्धि की कामना की है.

स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोके जाने पर बवाल

बता दें कि बीते दिनों महोबा में चरखारी सीट से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने समर्थकों के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिला रोक लिया था जब वो एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, इसके बाद दोनों के बीच सार्वजनिक तौर पर जबरदस्त बहस देखने को मिली थी.

बीजेपी विधायक ने अपने क्षेत्र में जल जीवन मिशन से जुड़ी जनसमस्या को उठाने की कोशिश की थी, जिसके बाद हंगामा हो गया था. इस घटना के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी और विपक्ष ने भी पार्टी में टकराव को लेकर निशाना साधना शुरू कर दिया था. वहीं पार्टी हाईकमान भी घटना को लेकर खासा नाराज दिखाई दिया.

पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत की इन पोस्टों की सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. राजनीतिक जानकारों की माने तो बेटे के आक्रामक रवैये से होने वाले नुकसान को देखते हुए पिता का ये बयान आया है. इस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है.