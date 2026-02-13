'दोषियों पर हो कठोर कार्रवाई', बटुक ब्राह्मणों वाले मामले पर BJP नेता ने CM योगी को लिखा पत्र

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कथित तौर पर बटुक ब्राह्मणों के साथ मारपीट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुनील भराला ने अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पत्र भी लिख दिया है. उन्होंने सीएम को पत्र लिख कर इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है. बता दें कि ये मामला प्रयागराज में 18 जनवरी 2026 का है जहां मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के दौरान बटुक ब्राह्मणों की चोटी खींचकर मारपीट किए जाने के कथित मामला सामने आया था.

बीजेपी नेता ने पत्र में क्या लिखा?

सुनील भराला के द्वारा लिखे पत्र में बताया गया है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम स्नान के लिए जा रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द के शिष्यों के साथ पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया और बटुकों की चोटी पकड़कर मारपीट की कथित घटना सामने आई. इस घटनाक्रम का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में लगातार कई दिनों तक प्रसारण हुआ, जिससे मामला व्यापक चर्चा में आ गया.

पत्र में यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया और इसे सरकार की छवि से जोड़ते हुए ब्राह्मण विरोधी तथा सनातन विरोधी होने का संदेश देने का प्रयास किया. इससे सनातन धर्मावलंबियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हुई और कुछ बीजेपी समर्थन करने वालों में भी यह संदेश गया कि बटुकों के साथ ज्यादती हुई.

View this post on Instagram A post shared by Pt. Sunil Bharala (@sunilbharalaofficial)

दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए- सुनील भराला

सुनील भराला ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि स्थिति स्पष्ट हो और समाज में फैला असमंजस दूर किया जा सके.