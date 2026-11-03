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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चेले-चपाटों से सनातन धर्म पर अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं अखिलेश’, BJP नेता ने किया तीखा हमला

'चेले-चपाटों से सनातन धर्म पर अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं अखिलेश’, BJP नेता ने किया तीखा हमला

बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधाते हुए कहा वह खुद पर्दे के पीछे रहकर अपने चेले-चपाटों से सनातन धर्म और मंदिरों को लेकर अनर्गल बयानबाजी करवा रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Nov 2026 06:25 PM (IST)
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बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि वह खुद पर्दे के पीछे रहकर अपने चेले-चपाटों से सनातन धर्म और मंदिरों को लेकर अनर्गल बयानबाजी करवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि सपा नेता एसटी हसन और राजकुमार भाटी के सनातन को लेकर दिए गए विवादित बयान के पीछे अखिलेश यादव की सोच है. संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव सनातन धर्म, भगवान राम और श्रीकृष्ण से नफरत करते हैं.

राम मंदिर को लेकर एसटी हसन के बयान पर पलटवार करते हुए संगीत सोम ने कहा कि सपा नेता कहना चाहते हैं कि दीवाली के बाद अयोध्या में राम मंदिर गिराया जाएगा.? लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि अब यूपी में रामभक्तों की सरकार है. यहां अब बाबर की सोच वालों का शासन नहीं है, जिन्होंने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं थी, उन्हें लाठियों से पिटवाया था. 

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अयोध्या की तरह मथुरा में भी बनेगा भव्य मंदिर

बीजेपी नेता ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है. अब मथुरा में भी इसी तरह भव्य मंदिर बनेगा और दीपोत्सव मनाया जाएगा. संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव को आज यूपी का सांस्कृतिक विकास हजम नहीं हो रहा है.

Published at : 03 Nov 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH States News
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