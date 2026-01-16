उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पिछले कुछ दिनों से एक कुत्ता मंदिर में हनुमान भगवान की मूर्ति की लगातार परिक्रमा कर रहा है. जिसके बाद इस कुत्ते को देखने के लिए आसपास से बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे हैं. वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने उसे भैरव बाबा का रूप मानकर माथा टेकना शुरू कर दिया है.

ये घटना बिजनौर के गांव नंदपुर खुर्द की है. इस गांव की आबादी की अगर बात करें तो यहां पर दो हजार के आसपास लोग रहते हैं. इसी गांव में सैकड़ो साल पुराना हनुमान जी का मंदिर भी है. जहां पर ग्रामीणों ने मंदिर में ऐसा चमत्कार देखा जिसे देख कर हर कोई चौंक गया और ऐसा होने की वजह भी बड़ी है.

हनुमान जी की परिक्रमा करने लगा कुत्ता

दरअसल 12 जनवरी की सुबह 4:00 बजे जब श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए तो उनकी नजर एक स्ट्रीट डॉग पर गई. इस कुत्ते ने अचानक मंदिर में मौजूद हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करनी शुरू कर दी. जिसके बाद ये कुत्ता रूका ही नहीं और बिना किसी ब्रेक के मूर्ति का चक्कर लगाने लगा.

ग्रामीणों को लगा कि थोड़ी देर बाद ये कुत्ता रुक जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कुत्ते की नॉन स्टॉप घंटों परिक्रमा देख लोग भी हैरान हो गए. जिसके बाद इस कुत्ते को देखने के लिए श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लग गया. कई लोग उसने उन्हें भैरव बाबा का रूप मानकर माथा तक टेकने लगे.

कुत्ते की डॉक्टरी जांच में आई ये बात

स्ट्रीट डॉग की अजीबोगरीब हरकत को देखते हुए ग्रामीणों ने पशु विभाग की टीम को बुलाकर कुत्ते का चेकअप कराया. डॉक्टर की टीम के मुताबिक कुत्ता स्वस्थ निकला. इधर श्रद्धालुओं का कहना है कि हनुमान मंदिर में दिन-रात 2 दिन की हनुमान मंदिर में परिक्रमा करने के बाद कुत्ता मंदिर के पास में स्थित दूसरे मंदिर नंदलाल मंदिर जा पहुंचा जहां पर कुत्ते ने दुर्गा माता जी की मूर्ति पर परिक्रमा शुरू कर दी.

चार दिन पर रुकी कुत्ते की परिक्रमा

12 जनवरी से शुरू हुई कुत्ते की परिक्रमा चौथे दिन दोपहर तक जारी रही. जिसके बाद उसने ख़ुद ही इसकी परिक्रमा बंद कर दी. हालांकि कुत्ता कहीं भागा नहीं बल्कि दुर्गा माता जी के चरणों में बैठ गया. वहीं इस पूरी घटना के बारे में जिसने भी सुना और जाना वो मंदिर में आने लगे.

मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है. मंदिर में पुजारी का कहना है कि कुत्ते के रूप में बाबा भैरव विराजमान हो गए है. अब श्रद्धालु माथा टेक रहे हैं पूजा अर्चना में जुटे हैं साथ ही मंदिर में के इर्द-गिर्द मेले का आयोजन भी शुरू हो गया है.