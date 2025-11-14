हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बिहार ने साफ संदेश दिया, NDA की सरकार तय', बिहार चुनाव के नतीजों के रुझान पर बोले संजय निषाद

'बिहार ने साफ संदेश दिया, NDA की सरकार तय', बिहार चुनाव के नतीजों के रुझान पर बोले संजय निषाद

Lucknow News: संजय निषाद ने कहा कि 20 साल में बिहार में बहुत कुछ बदला है और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार में बहुत काम हुआ है. लिहाजा लोगों को अब विकास चाहिए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 14 Nov 2025 10:36 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट के रुझानों में एनडीए ने बहुतम की बढ़त बना ली है. जिस पर एनडीए नेता इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों की जीत बता रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉ संजय निषाद ने इसे लेकर जीत की अग्रिम बधाई देते हुए इसे बिहार की जनता की जीत बताया.

संजय निषाद ने कहा कि बिहार की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है. उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है और बिहार भी अब अग्रणी राज्यों में खड़ा होना चाहता है, इसलिए जनता ने एनडीए के पक्ष में फैसला सुनाया है. उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन लोगों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया,इसलिए आज जनता ने इन्ह्ने पूरी तरह से नकार दिया है. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कहा कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा.

बिहार में बन रही एनडीए सरकार

संजय निषाद ने कहा कि 20 साल में बिहार में बहुत कुछ बदला है और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बिहार में बहुत काम हुआ है. लिहाजा लोगों को अब विकास चाहिए. बिहार बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है इसलिए लोगों को अब कुछ भी पता नहीं चलेगा ऐसा मुश्किल है. बिहार की जनता ने एक तरफ़ा फैसला सुना दिया है.

इसके अलावा RJD और कांग्रेस के गड़बड़ी के आरोप और अधिकारियों को धमकाने पर संजय निषाद ने कहा कि ये इनकी पुरानी आदत है. कांग्रेस ने 67 साल शासन किया. बहुत काम हो सकते थे, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं किया गया. आज जनता जागरूक है. उसके सामने सारी चीजें हैं यानि जो जनता के लिए काम कर रहा है जनता उसे चुन रही है. संजय निषाद ने कहा कि ये लोग अब हताश हो चुके हैं.

दिल्ली ब्लास्ट में कोई नहीं बख्शा जाएगा

इसके अलावा दिल्ली बम धमाके में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर संजय निषाद ने कहा, कि सरकार अपना काम कर रही है. एजेंसियां जांच कर रहीं हैं किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के हित में जो निर्णय होगा वही लिया जाएगा

Published at : 14 Nov 2025 10:36 AM (IST)
Sanjay Nishad UP NEWS Bihar Election 2025
Embed widget