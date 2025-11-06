'अगला मौका पांच साल बाद मिलेगा...', बिहार चुनाव में वोटिंग के बीच नेहा सिंह राठौर ने की ये अपील
UP News: भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर सबसे पहले 'बिहार में का बा' गाने से ही सोशल मीडिया में चर्चा में आई थीं, जिसके बाद से वो लगातार तमाम सियासी मुद्दों को लेकर अपनी राय रखती आई हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच भोजपुरी लोकगायिका नेहा सिंह राठौर ने लोगों से सोच समझकर वोट करने की अपील की है. उन्होंने मतदाताओं को सावधान किया और कहा कि अगली बार पांच साल बाद ही मौका मिलेगा, इसलिए मुद्दों पर वोट करें.
नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'सोच समझकर वोट कीजिएगा…बिहार के मुद्दों पर वोट कीजिएगा…अगला मौक़ा पाँच साल बाद ही मिलेगा.'
बिहार चुनाव को लेकर कही ये बात
इससे पहले भी नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो संदेश जाकर बिहार के तमाम मुद्दों पर ध्यान में रखकर वोट करने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि 'बिहार के मुद्दों पर वोट दीजिए… सरकार बदल दीजिए… अपनी तक़दीर बदल दीजिए… अपनी किस्मत के अर्जुन बनिए… बिहार का भाग्य बदल दीजिए.'
नेहा ने कहा कि बिहार के लोगों के साथ अलग ही खेल हो रहा है. पूरा राज्य बेरोजगारी से परेशान है लेकिन वोट घुसपैठियों के मुद्दे पर हो रहा है. बिहारी जहरीली शराब से मर रहा है और मीडिया बिना वजह से सवाल पूछ रहा है. उन्होंने कहा कि लोगों को ये चक्रव्यूह भेदना होगा, सरकार बदलिए अपना भाग्य बदल दीजिए.
अक्सर सुर्खियों में रहती हैं नेहा राठौर
भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर सबसे पहले 'बिहार में का बा' गाने से ही सोशल मीडिया में चर्चा में आई थीं, जिसके बाद से वो लगातार तमाम सियासी मुद्दों को लेकर अपनी राय रखती आई हैं. कई बार उनके बयानों को लेकर विवाद भी हो जाता है. बिहार और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर वो खुलकर अपनी राय रखती हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो रहा है. इस चरण में राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है. इस चरण में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट, तेज प्रताप यादव की महुआ और तारापुर, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं.
दूसरे चरण का वोटिंग 11 नवंबर को वोटिंग होगी. जिसके बाद 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे. बिहार में बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल और कांग्रेस के महागठबंधन से सीधी टक्कर है. दोनों ओर से चुनाव में जीत के लिए पूरा दम लगाया हुआ है.
