बिहार चुनाव की वोटिंग के बीच अखिलेश यादव का खास संदेश, केशव प्रसाद मौर्य ने की ये अपील

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 6 नवंबर को वोटिंग हो रही हैं, इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में यूपी से पीडीए का संदेश का संदेश भेजा है. वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों बिहार के विकास के नाम पर वोट करने की अपील की.

सपा नेता अखिलेश यादव लगातार बिहार में महागठबंधन के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे हैं. पहले चरण की वोटिंग से पहले भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की अपील की. उन्होंने लिखा- 'बिहार में ‘महागठबंधन की सरकार’ बनवाने आएं हैं, हम यूपी से प्रेम, मोहब्बत, पीडीए का संदेश लाएं हैं.'

केशव मौर्य ने की वोट की अपील

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बिहार चुनाव में लोगों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की और एनडीए को जिताने को कहा. उन्होंने वोटिंग से पहले एक्स पर लिखा- 'विकसित और आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण के लिए- पहले मतदान, फिर जलपान!'

मौर्य ने आगे लिखा- 'मजबूत लोकतंत्र और सशक्त बिहार के निर्माण के लिए आवश्यक है कि आप सभी अपने अपने मताधिकार का सदुपयोग करे. आइए, एकजुट होकर फिर से एनडीए समर्थित सुशासन की सरकार बनाएं और बिहार के विकास की रफ्तार को और गति दें.'

आज इन सीटों पर जनसभा करेंगे अखिलेश यादव

अखिलेश यादव दूसरे चरण में भी कई सीटों पर महागठबंधन के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. इसी क्रम में आज गुरुवार को वो पूर्वी चम्पारण जिले के मोतीहारी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देव गुप्ता के पक्ष में दोपहर साढ़े 12 बजे और सीतामढ़ी जिले के रून्निसैदपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चंदन कुमार के पक्ष में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे.

वहीं आठ नवंबर यानी शनिवार को भी तीन चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे. इस दौरान वो पूर्णिया जिले के धमदहा विधानसभा, मधुबनी जिले के राजनगर विधानसभा और बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी आसिफ अहमद के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे.

बुलंदशहर में कार्तिक पूर्णिमा मेले में झूला टूटने से हादसा, 6 साल की बच्ची की मौत, 5 लोग घायल