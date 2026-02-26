'बिहार को बदनाम...', RJD विधायक के 'शराब की डिलीवरी' वाले बयान पर जेडीयू ने किया पलटवार

बिहार में शराबबंदी को लेकर आरजेडी विधायक सुनील सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है. राजद विधायक ने सदन के प्रांगण शराब की डिलीवरी कराने का दावा किया जिसे लेकर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया हैं. उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो शराब उपलब्ध करा दें, शासन उन्हें जेल में भेजने को तैयार है.

राजद विधायक सुनील सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद ज़मा खान ने कहा, "उनके कहने से कुछ नहीं होता है. बिहार को बदनाम करना है, कुछ लोग अभी गड़बड़ हैं. ऐसा कोई करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी. वो तो बराबर आरोप लगाते रहते हैं. बिहार को अगर किसी ने विकास की धारा दी है तो वो नीतीश कुमार ने दी है. जो गड़बड़ होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है."

विधायक सुनील सिंह के बयान पर पलटवार

मंत्री लखेंद्र पासवान ने भी उनके बयान पर निशाना साधा और कहा कि क्या सुनील सिंह का शराब माफिया के साथ संबंध है? या सुनील सिंह जानते हैं कि बिहार में शराब कौन बेच रहा है? या सुनील सिंह चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू न हो? लेकिन सुनील सिंह को पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोगों ने शराबबंदी का पूरा समर्थन किया था.

उन्होंने कहा कि राजद के सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था. फिर भी सुनील सिंह कहते हैं कि वह विधान परिषद् या विधान सभा कैंपस में शराब उपलब्ध करा देंगे तो, सुनील सिंह को पता होना चाहिए कि सुशासन का राज है। शराब बेचने वाले, शराब उपलब्ध कराने वाले और शराब पीने वाले सभी की जगह जेल में है. वो उपलब्ध करा दें, शासन उन्हें जेल भेजने को तैयार है.

जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी उठाए सवाल

जेडीयू विधायक श्याम रजक ने भी सुनील सिंह के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग अपनी स्थिति का सर्वनाश कर चुके हैं, ये लोग बेतुकी बात करते हैं. यहां पर शराबबंदी लागू हैं और जो शराबबंदी के कानून को तोड़ेगा, वो जेल के शिकंजे में जाएगा.

बता दें कि आरजेडी विधायक सुनील सिंह ने सदन में सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए शराबबंदी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा था कि सीएम नीतीश कुमार ठीक से शराबबंदी लागू नहीं करवा पाए. उन्होंने कहा कि मैं 27 फरवरी को इसी सदन के प्रांगण में शराब की लाइव डिलीवरी करवा दूंगा और केवल यहां पर ही नहीं अणे मार्ग पर भी शराब आसानी से डिलीवर हो जाएगा. सरकार इसे रोक नहीं पा रही है.