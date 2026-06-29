Varanasi News: बीएचयू के जूनियर डॉक्टर की संदिग्ध मौत, हॉस्टल से सुसाइड नोट मिलने का दावा

उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित काशी हिंदू विश्वविद्यालय IMS संस्थान से एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया है. परिसर स्थित हॉस्टल में एनेस्थीसिया विभाग के जूनियर डॉक्टर रित्विक ने सुसाइड कर लिया. इस घटना के बाद रित्विक के परिजनों के साथ-साथ उनके साथियों में हड़कंप मच गया है. मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें निजी कारण इसकी प्रमुख वजह बताई जा रही हैं.

जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजनों के साथ-साथ सहपाठियों के भी बयान लिए जा रहे हैं. हालांकि अभी तक कोई और मौत की वजह नहीं मिली है.

सुसाइड नोट में माता-पिता से मांगी माफी

जानकारी के अनुसार,काशी हिंदू विश्वविद्यालय IMS संस्थान में जूनियर डॉक्टर रित्विक कुंदू ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज लेने से उनकी मौत हो गई. मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. जिस पर निजी कारण से डिप्रेशन होने का जिक्र किया गया. इसके अलावा माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा गया है कि उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया. परिजनों को सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया. सुबह जब साथी रित्विक से संपर्क करने पहुंचे तो वह अचेत थे.

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बंगाल के रहने वाले थे रित्विक

साथियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार रित्विक पश्चिम बंगाल हुगली के रहने वाले थे. वह बेहद मिलनसार छात्र रहे , इसके अलावा नियमित तौर पर फुटबॉल खेलते थे . उनके व्यवहार से कभी नहीं लगता था की चिंता उन पर हावी भी है. इस घटना के बाद सभी लोग हैरान है.

इस घटना ने संस्थान के भीतर माहौल को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. एक डॉक्टर जैसे पेशे में इस तरह का तनाव बने रहना संस्था और कार्य प्रणाली पर जरुर सवाल करता है.

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