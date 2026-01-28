उतर प्रदेश के भदोही जिले के सराय कंसराय में रेलवे अंडरपास का निर्माण अब हकीकत में बनने जा रहा है, जिससे जनता में खुशी की लहर दौड़ उठी है. दो दशक पुरानी मांग को स्वीकृति मिलने पर बीजेपी सांसद के इस प्रयास को अब सपा बसपा सहित अन्य पार्टियों के नेता इसे अपना प्रयास बता रहे है.

2024 लोकसभा आमचुनाव में यहां के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था, जिसे यहां के बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी विधायक डॉ विनोद कुमार बिंद ने गम्भीरता से लिया था.

अंडरपास को लेकर ग्रामीणों ने किया था मतदान का बहिष्कार

भदोही और प्रयागराज के बीच दुर्गागंज-सराय कंसराय और लगभग 5 किलोमीटर दूर जंघई जंक्शन एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है. रेलवे लाइन पर अंडरपास या पुल के निर्माण की मांग दो दशक से ग्रामीणों के द्वारा की जा रही थी और पूर्व में किसी सांसद या विधायक ने इसे नहीं सुनी थी, जिससे थक-हारकर यहां के ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार कर दिया और यह मुद्दा काफी गरमाया था.

बीजेपी सांसद डॉ विनोद कुमार बिंद ने बताया कि मैं जनता के आशीर्वाद से ही जीता हूं और उन्हीं के प्रयासों के बाद उत्तर रेलवे (Northern Railway) ने जनवरी 2026 में इस अंडर पास के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी दी है. सांसद बिंद ने बताया कि रेलवे ने भदोही के जिलाधिकारी को पत्र भेजकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC -No Objection Certificate) की मांग की है, जिस पर काम चल रहा है. वहीं स्थानीय प्रशासन जल्द ही NOC दे देगा, जिसके बाद रेल विभाग वहां निर्माण कार्य को शुरू कर देगा.

अंडरपास यहां और इसके आसपास के ग्रामीणों के लिए वरदान

बीजेपी सांसद डॉ विनोद कुमार बिंद ने संसद में मांग की थी कि उनके क्षेत्र में सराय कंसराय एक ऐसा क्षेत्र है जो अंडरपास न होने की वजह से ग्रामीणों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, छात्र-छात्राओं, मरीजों के अलावा आमजन को बड़ी परेशानियां हो रही हैं, लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं.

डॉ बिंद ने बताया कि सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर के पोल संख्या 843/1-3-5 के पास बनाया जाना है और यह अंडरपास यहां और इसके आसपास के ग्रामीणों के लिए वरदान है, भविष्य में यह जीवन रेखा भी साबित होगा, सैकड़ों ग्रामीणों को अब रेलवे ट्रैक पार करने के जोखिम से मुक्ति मिल जाएगी.

कोई भी काम भाषण बाजी से नहीं होता- सांसद बिंद

भदोही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सांसद बने डॉ विनोद कुमार बिंद ने कहा कि अपने वादे को पूरा करते हुए 22 जुलाई 2024 को पहली बार देश के सबसे बड़े सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया और रेल मंत्रालय को कई पत्र लिखते हुए व्यक्तिगत रूप से पैरवी की, जिसका परिणाम है कि अब यह धरातल पर उतरा है.

सांसद बिंद ने कहा कि कोई भी काम केवल भाषण बाजी से नहीं होता, बल्कि उसके लिए लगना पड़ता है. अब देखिए, हर पार्टी के नेतागण इस अंडरपास को खुद के पैरवी और प्रयास के बाद बनने का दावा कर रहे हैं, जो बेबुनियाद है.

बीजेपी सांसद डॉ बिंद ने कहा की रेल मंत्री अश्वनी वैष्णो से मिलकर सराय कंसराय के साथ साथ ककराही रेलवे क्रॉसिंग, हरदुआ और भोगवारा में अंडरपास की मांग और ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के विस्तारीकरण के लिये निवेदन किया जो अब धीरे-धीरे बनने की कगार पर है. सांसद ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेन्द्र मोदी जी लगातार विकास की रेखा खींच रहे हैं और वो भदोही को भली भांति जानते भी है यह जनपद वासियों के लिए गर्व की बात है.