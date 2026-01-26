बस्ती में NH-27 पर दो ट्रकों की भीषण टक्कर, एक की मौत, तीन गंभीर घायल, हर्रैया बाईपास पर हादसा

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को थाना हर्रैया अंतर्गत नेशनल हाईवे-27 पर उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब हर्रैया बाईपास के पास दो अनियंत्रित ट्रक आपस में टकरा गए. आमने-सामने की यह भिड़ंत इतनी भीषण थी कि ट्रकों के अगले हिस्से लोहे के मलबे में तब्दील हो गए. इस हृदयविदारक हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसा इतना भयानक था कि टक्कर होते ही धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. ट्रकों के केबिन आपस में बुरी तरह फंस गए थे, जिसके भीतर चालक और क्लीनर दब गए. यह दृश्य इतना भयावह था कि आसपास के लोग सदमे में आ गए.

घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू

सूचना मिलते ही हर्रैया पुलिस आनन-फानन में दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कटर और क्रेन की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद केबिन को काटकर घायलों को बाहर निकाला जा सका. यह एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था क्योंकि केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे.

एक की मौत, तीन को रेफर किया गया

हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) हर्रैया ले जाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. वहीं, प्राथमिक उपचार के बाद तीन घायलों की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बस्ती जिला अस्पताल (ट्रॉमा सेंटर) रेफर कर दिया गया है. घायलों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके परिजनों को सूचित करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है.

NH-27 की एक लेन बाधित, यातायात ठप

हादसे के बाद नेशनल हाईवे-27 की एक लेन पूरी तरह बाधित हो गई, जिससे ट्रकों और यात्री बसों की लंबी कतारें लग गईं. मौके पर मौजूद पुलिस टीम ने क्रेन मंगाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को बीच सड़क से हटवाया. करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू रूप से संचालित कराया जा सका.

पुलिस प्रशासन ने बताया कि यातायात अब सामान्य है और मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जवान तैनात हैं.

तेज रफ्तार और लापरवाही का शिकार

शुरुआती जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही माना जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाईपास पर अक्सर वाहन अनियंत्रित गति में होते हैं, जिससे ऐसे मोड़ पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं चालक को झपकी तो नहीं आई थी या किसी तकनीकी खराबी के कारण यह टक्कर हुई.

DSP ने की पुष्टि, विधिक जांच जारी

DSP स्वर्णिमा सिंह हरैया सर्किल ने बताया कि हादसा बेहद दुखद है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया और रास्ता साफ कराया.

उन्होंने कहा, "मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की विधिक जांच की जा रही है."

बाईपास पर बढ़ती दुर्घटनाएं चिंता का विषय

यह हादसा हर्रैया बाईपास पर बढ़ती दुर्घटनाओं की ओर इशारा करता है. स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रशासन से मांग की है कि:

- गति नियंत्रण के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं

- चेतावनी बोर्ड और साइनबोर्ड लगाए जाएं

- CCTV कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाई जाए

- यातायात पुलिस की तैनाती की जाए

- जागरूकता अभियान चलाया जाए

ट्रक चालकों की लापरवाही

ट्रक चालकों की लापरवाही भी एक बड़ा कारण है. अक्सर देखा गया है कि:

- लंबी दूरी की ड्राइविंग से थकान

- नींद पूरी न होना

- ओवरस्पीडिंग

- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग

- वाहनों की खराब हालत

परिजनों का दर्द

मृतक के परिजनों के लिए यह एक बेहद दुखद समय है. एक परिवार ने अपना कमाऊ सदस्य खो दिया है, जबकि तीन अन्य परिवार अपने प्रियजनों की जिंदगी और मौत की जंग देख रहे हैं.