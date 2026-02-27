Basti News: पुलिस ने बड़े चोर गिरोह का किया पर्दाफाश, 56 आईफोन समेत ये सामान किया बरामद

उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की स्वाट, सर्विलांस और लालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने एक अंतरजनपदीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 56 एप्पल आईफोन सहित भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया है. इस कामयाबी पर अपर पुलिस अधीक्षक ने टीम को 25 हजार रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है.

दरअसल, पिछले दिनों लालगंज थाना क्षेत्र के गूगल मोबाइल शॉप्स में चोरों ने दुकान का शटर काटकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया था. चोरों की शातिरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पकड़े जाने के डर से मुख्य आरोपी अभिषेक अपने साथियों के साथ दुकान में लगा CCTV का DVR भी उखाड़ ले गया था. घटना के बाद से क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ था.

मुखबिर और डिजिटल साक्ष्यों से मिली सफलता

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्वाट और सर्विलांस टीम को घटना के खुलासे में लगाया गया. इसके बाद टीम ने मुखबिर की सूचना और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर तीन अभियुक्तों को दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपियों में एक बाल अपचारी भी शामिल है. वहीं पुलिस की इस पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

इतना सामान हुआ बरामद

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 56 एप्पल आईफोन, 21 कीपैड मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, 5 कीमती साड़ियां और 1150 रुपये नकद सहित अन्य चोरी का सामान बरामद किया.

टीम वर्क का नतीजा, 25 हजार का इनाम

पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर पुलिस अधीक्षक श्यामाकांत ने कहा कि यह खुलासा टीम वर्क का परिणाम है. शातिर चोरों ने साक्ष्य मिटाने की पूरी कोशिश की लेकिन पुलिस की तकनीकी दक्षता के आगे उनकी चाल नाकाम रही. गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया गया है.