बस्ती के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2024-25 का समापन समारोह रविवार को भारी हंगामे और अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया. खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के नाम पर आयोजित इस महाकुंभ में भ्रष्टाचार का ऐसा नग्न प्रदर्शन हुआ कि विजेता खिलाड़ियों ने मंच पर ही आयोजकों की पोल खोल दी. घटिया क्वालिटी की टी-शर्ट और किट मिलने से नाराज खिलाड़ियों ने न केवल अपना विरोध दर्ज कराया, बल्कि दर्जनों टी-शर्टें फाड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया.

हैरानी की बात यह रही कि यह पूरा बवाल राज्यसभा सांसद संगीता यादव, गो सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की मौजूदगी में हुआ. पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम जैसे ही शुरू हुआ, खिलाड़ियों ने टी-शर्ट की गुणवत्ता को लेकर शोर मचाना शुरू कर दिया. खिलाड़ियों का आरोप है कि खेल के नाम पर आए बजट में भारी लूट-खसोट की गई है और उन्हें कचरे के भाव वाली टी-शर्ट थमा दी गईं.

खिलाड़ियों ने जताया आक्रोश

खिलाड़ियों का कहना है कि हम सालों मेहनत करते हैं और जब सम्मान का वक्त आता है, तो प्रशासन हमें दो कौड़ी का सामान देकर अपमानित करता है. मंच पर खिलाड़ियों द्वारा टी-शर्ट फाड़े जाने से मुख्य अतिथि और आला अधिकारी बगलें झांकते नजर आए. खिलाड़ियों के हंगामे के बाद अब सवाल खड़े हो रहे कि खेल के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग आखिर किसकी शह पर हुआ? इतने बड़े स्तर पर हुए आयोजन में खिलाड़ियों के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाने का जिम्मेदार कौन है? इस पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है.

मामले में बीजेपी सांसद संगीता यादव ने क्या कहा?

वहीं इस मामले पर बीजेपी की राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने कहा, "ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और वे काफी देर से जीते हुए खिलाड़ियों को प्राइज बांट रही है, मीडिया के द्वारा इस मामले की सूचना मिली है." राज्यसभा सांसद ने कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से इस बाबत पूछेंगी कि ऐसा क्यों हुआ.