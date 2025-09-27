हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये तरीका गलत, मस्जिदें नमाज के लिए...', बरेली हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

'ये तरीका गलत, मस्जिदें नमाज के लिए...', बरेली हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

UP News: बरेली हिंसा पर सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि नमाज के बाद इसे इस तरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुसलमान होने का मतलब है कि आपके दिल में प्यार है.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 27 Sep 2025 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया. मौलाना तौकीर रजा के बुलावे में आई भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद जमकर तोड़फोड़ हुई, साथ ही तीन लोग घायल भी हुए हैं. बरेली में 'आई लव मुहम्मद' विवाद और हिंसा पर सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है.

सांसद इमरान मसूद ने कहा, "ऐसा कोई मुसलमान नहीं जिसके दिल में मुहम्मद के लिए प्यार न हो. उनके लिए प्यार के बिना, कोई मुसलमान, मुसलमान नहीं हो सकता. इसलिए, नमाज़ के बाद इसे इस तरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुसलमान होने का मतलब है कि आपके दिल में प्यार है. इसके बिना, आप मुसलमान नहीं हैं."

"कुछ लोग इधर-उधर लोगों को भड़का रहे और नफरत फैला रहे"

उन्होंने आगे कहा कि, देश में यह नाटक चल रहा है, जहाँ कुछ लोग इधर-उधर लोगों को भड़का रहे हैं और नफ़रत फैलाने की बातें कर रहे हैं. बरेली में लोग बाहर निकले. वे बाहर क्यों निकल रहे हैं? मस्जिदें नमाज़ के लिए होती हैं. गुमराह मत होइए. जब ​​पुलिस आप पर लाठीचार्ज करती है तो उसे दया नहीं आती. जब पुलिस आपको गोली मारती है तो उसे दर्द नहीं होता...

सांसद ने उलेमाओं से किया अनुरोध

इमरान मसूद ने कहा कि, "मैं सभी सम्मानित उलेमाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इस काम को रोकें जो एक साज़िश के तहत किया जा रहा है. यह काम सही नहीं है. यह किसी भी हालत में सही नहीं है. मस्जिदें नमाज़ अदा करने के लिए होती हैं और उन्हें नमाज़ अदा करने के लिए ही रहना चाहिए..." आपको बता दें कि, बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें: UKSSSC पेपर लीक जांच की मांग को लेकर देहरादून में प्रदर्शन, BJP बोली- अराजकता का है माहौल

Published at : 27 Sep 2025 07:47 PM (IST)
Tags :
UP NEWS IMRAN MASOOD Bareilly Violence Saharanpur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सारे घुसपैठियों को मुस्लिम देशों में बांट दो', RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- हमारे त्योहारों में दंगा...
'सारे घुसपैठियों को मुस्लिम देशों में बांट दो', RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- हमारे त्योहारों में दंगा...
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
क्रिकेट
Watch: कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सारे घुसपैठियों को मुस्लिम देशों में बांट दो', RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- हमारे त्योहारों में दंगा...
'सारे घुसपैठियों को मुस्लिम देशों में बांट दो', RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले- हमारे त्योहारों में दंगा...
बिहार
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव से पूछा सवाल- होर्डिंग से माता-पिता की तस्वीर गायब क्यों?
क्रिकेट
Watch: कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
कभी नहीं देखी होगी कैमरामैन की ऐसी हरकत, कमेंटेटर भी रह गए हैरान; भारत के ओपनर्स से जुड़ा है वीडियो
बॉलीवुड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इमरान हाशमी बने अक्षय, सनी देओल और सलमान से भी बड़े स्टार! मिट्टी में मिला दिए सबके रिकॉर्ड
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
यूटिलिटी
बरसात के सीजन में घर में आने लगी हैं मक्खियां, ऐसे कर सकते हैं इनका इलाज
बरसात के सीजन में घर में आने लगी हैं मक्खियां, ऐसे कर सकते हैं इनका इलाज
शिक्षा
यूपी के स्टूडेंट्स के लिए आ गई गुड न्यूज, योगी सरकार ने स्कॉलरशिप पर ले लिया यह फैसला
यूपी के स्टूडेंट्स के लिए आ गई गुड न्यूज, योगी सरकार ने स्कॉलरशिप पर ले लिया यह फैसला
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget