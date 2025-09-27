'ये तरीका गलत, मस्जिदें नमाज के लिए...', बरेली हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल हो गया. मौलाना तौकीर रजा के बुलावे में आई भीड़ में शामिल कुछ अराजक तत्वों ने हंगामा शुरू कर दिया. इसके बाद जमकर तोड़फोड़ हुई, साथ ही तीन लोग घायल भी हुए हैं. बरेली में 'आई लव मुहम्मद' विवाद और हिंसा पर सहारनपुर संसदीय सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है.

सांसद इमरान मसूद ने कहा, "ऐसा कोई मुसलमान नहीं जिसके दिल में मुहम्मद के लिए प्यार न हो. उनके लिए प्यार के बिना, कोई मुसलमान, मुसलमान नहीं हो सकता. इसलिए, नमाज़ के बाद इसे इस तरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. मुसलमान होने का मतलब है कि आपके दिल में प्यार है. इसके बिना, आप मुसलमान नहीं हैं."

"कुछ लोग इधर-उधर लोगों को भड़का रहे और नफरत फैला रहे"

उन्होंने आगे कहा कि, देश में यह नाटक चल रहा है, जहाँ कुछ लोग इधर-उधर लोगों को भड़का रहे हैं और नफ़रत फैलाने की बातें कर रहे हैं. बरेली में लोग बाहर निकले. वे बाहर क्यों निकल रहे हैं? मस्जिदें नमाज़ के लिए होती हैं. गुमराह मत होइए. जब ​​पुलिस आप पर लाठीचार्ज करती है तो उसे दया नहीं आती. जब पुलिस आपको गोली मारती है तो उसे दर्द नहीं होता...

सांसद ने उलेमाओं से किया अनुरोध

इमरान मसूद ने कहा कि, "मैं सभी सम्मानित उलेमाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे इस काम को रोकें जो एक साज़िश के तहत किया जा रहा है. यह काम सही नहीं है. यह किसी भी हालत में सही नहीं है. मस्जिदें नमाज़ अदा करने के लिए होती हैं और उन्हें नमाज़ अदा करने के लिए ही रहना चाहिए..." आपको बता दें कि, बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया है.

ये भी पढ़ें: UKSSSC पेपर लीक जांच की मांग को लेकर देहरादून में प्रदर्शन, BJP बोली- अराजकता का है माहौल