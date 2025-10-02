बरेली में हाल ही में हुई हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस की तरफ से दर्ज FIR के मुताबिक, इस मामले में कुछ लोगों ने पुलिसवालों की हत्या की भी साजिश रची थी. गिरफ्तार आरोपी नदीम और उसके सहयोगियों ने शहर में उन्मादी भीड़ को उकसाया और माहौल को बिगाड़ने की पूरी योजना बनाई थी.

तौकीर रजा के ऊपर बरेली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई FIR के मुताबिक, नदीम और उसके साथियों के उकसाने के बाद भीड़ यह कहते हुए आगे बढ़ी कि 'आज अपना मकसद पूरा करेंगे. हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने यह कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है चाहे इसमें हमें पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े और मुसलमानों को की ताकत दिखानी है.

उकसावे के बाद पहुंचे थे लोग

इस उकसावे के बाद हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतर आए और पुलिस पर हमला कर दिया. भीड़ में मौजूद लोग धारदार हथियारों, लाठी-डंडों और अवैध हथियारों से हिंसा कर रहे थे. FIR के मुताबिक, दंगाई पुलिस पर गोली भी चलाते हुए आए.

घरों की छत पर चढ़ कर हुआ था पथराव

एसपी सिटी के अनुसार, दंगाइयों ने एंटी राइट गन और पुलिस से वायरलेस सेट लूट लिए. कई मकानों की छतों से भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव किया. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ ने किसी तरह भीड़भाड़ वाले इलाकों में फैली हिंसा को बढ़ा दिया.

स्थानीय लोग भी इस हिंसा से डर के मारे घरों में बंद हो गए. कई दुकानों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है. पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया और मामले की जांच तेज कर दी है.

FIR में साफ लिखा है कि यह हिंसा सिर्फ किसी सामान्य झगड़े की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक संगठित प्लान था. आरोपी नदीम और उसके साथियों ने भीड़ को धार्मिक उकसावे देकर माहौल को बिगाड़ने का काम किया.

इस घटना ने बरेली के आम लोगों में भी चिंता बढ़ा दी है. शहर में फिलहाल पुलिस का कड़ा पहरा है और सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है.