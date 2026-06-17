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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचीनी मांझे से राज्य मंत्री संजय गंगवार का भतीजा घायल, कटी गर्दन, हालत गंभीर 

चीनी मांझे से राज्य मंत्री संजय गंगवार का भतीजा घायल, कटी गर्दन, हालत गंभीर 

UP News: राज्यमंत्री का भतीजा वीर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से स्थानीय स्टेडियम की ओर जा रहा था. तभी फ्लाईओवर पर एक घातक मांझे की रस्सी उसके गले में फंस गई.

Reported By : विक्रांत शर्मा |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 17 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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बरेली के व्यस्त श्यामगंज फ्लाईओवर पर रविवार (14 जून) को प्रतिबंधित चीनी मांझे (कांच की परत चढ़ी पतंग की डोर) से गर्दन कटने के कारण 15 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. बच्चा राज्य मंत्री संजय गंगवार का भतीजा है. इस दुर्घटना के बाद से नगर में प्रतिबंधित मांझे की बेरोकटोक बिक्री को लेकर व्यापक जन आक्रोश ने जन्म ले लिया है. 

पीड़ित किशोर वीर सिंह गंगवार पीलीभीत के नगर विधायक और उत्तर प्रदेश के गन्ना राज्य मंत्री संजय गंगवार का भतीजा है. घटना की प्रतिक्रिया ऐसी कि बरेली का पूरा प्रशासन और पुलिस विभाग एक साथ अटेंशन में आ गया. यह स्वाभाविक था.

अवैध मांझा बेचने वाले पर होगी सख्त कार्रवाई

इससे पहले मंत्री कुछ कह पाते या उनकी कोई प्रतिक्रिया आती, पहल करते हुए आनन फानन में बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य का बयान आ गया. उन्होंने त्वरित न्याय का आश्वासन देते हुए कहा, "प्रतिबंधित चीनी धागे की बिक्री या भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी."

बरेली सहित पूरे मंडल भर में प्रतिबंधित चीनी मांझे से पूर्व में कई गंभीर घटनाएं घट चुकी है. कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है. सूचना पाकर राज्य मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत से बरेली अपने भतीजे से मिलने पहुंचे. उन्होंने कानून लागू करने में हुई ढिलाई पर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की.

'यह दुर्घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए'-  संजय गंगवार

प्रशासन और पुलिस पर सवाल उठाते संजय गंगवार ने कहा कि प्रतिबंधित वस्तु अभी भी आसानी से कैसे उपलब्ध है? उन्होंने कहा, “चाइनीज मांझा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद खुला बिक रहा है. मैं जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी से सीधे बात करूंगा. उन्हें सख्त कार्रवाई शुरू करने और इस प्रतिबंधित वस्तु को बेचने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा.” उन्होंने अपने बयान को साधते हुए कहा कि यह दुर्घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए. सभी की जान शासन और उनकी दृष्टि में महत्वपूर्ण है.

बताया जा रहा है कि राज्यमंत्री का भतीजा वीर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से स्थानीय स्टेडियम की ओर जा रहा था. तभी फ्लाईओवर पर एक घातक मांझे की रस्सी उसके गले में फंस गई. इससे उसके गले में गहरा घाव हो गया, जिसके कारण नियंत्रण खो गया और यह दुर्घटना हो गई. राहगीरों ने किशोर को सड़क पर खून बहते हुए देखा और तुरंत पुलिस और उसके परिवार को सूचित किया.

वीर को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां वह ICU में जीवन-मरण से जूझ रहा है. डॉक्टरों ने बताया कि उसके गले में गंभीर और गहरा घाव है और वह लगातार निगरानी में है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. क्षेत्र के लोगों ने बताया, "स्टेडियम ब्रिज और श्यामगंज फ्लाईओवर के इस हिस्से में पहले भी चीनी मांझे से जुड़ी कई भयानक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं."

Published at : 17 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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