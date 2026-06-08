बरेली में 4.5 करोड़ के हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़, 35 लाख कैश के साथ 2 अरेस्ट, अन्य की तलाश

यूपी के बरेली में कश्मीर शॉल और व्यापार की आड़ में चल रहे एक बड़े हवाला नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी कश्मीर से जुड़े व्यापारिक लेन-देन की आड़ में अवैध हवाला कारोबार चला रहे थे. इसी आधार पर पुलिस पूरे अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में बारादरी थाना पुलिस ने माधोबाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हैं. गिरफ्तार आरोपियों में राजस्थान निवासी जगदीश चोटिया और बरेली निवासी जमीर अहमद शामिल हैं. पुलिस ने तलाशी के दौरान 35 लाख रुपये नकद, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं, जिससे पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी हैं.

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व्यापारिक लेन-देन के नाम पर हवाला कारोबार

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कश्मीर से शॉल और अन्य व्यापारिक सामान के नाम पर लेन-देन दिखाकर हवाला कारोबार को अंजाम देते थे. इसी बहाने पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था और उसे हवाला चैनल के जरिए आगे बढ़ाया जाता था.

एक्सिस बैंक खाते से 4.5 करोड़ का संदिग्ध ट्रांजेक्शन

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि वर्ष 2025 में आरोपियों ने एक्सिस बैंक में खाता खोलकर पूरा नेटवर्क तैयार किया था. जांच में सामने आया है कि इस खाते में एक साल के भीतर करीब 1500 से अधिक ट्रांजेक्शन हुए और लगभग 4.5 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेन-देन किया गया. जो बेनामी है.

पुलिस के अनुसार, हवाला की रकम को आगे बढ़ाने में दिल्ली के दो व्यापारी लालचंद और धम्मालाल की भूमिका भी सामने आई है. ये दोनों पैसों को अलग-अलग चैनलों में खपाने का काम करते थे. फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है.

दुबई से ऑपरेट होता था पूरा नेटवर्क

पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा जीशान अली है, जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ता था और 10 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर हवाला कारोबार में शामिल करता था. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी कश्मीर के कुछ व्यापारिक संपर्कों से जुड़े हुए थे. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए कश्मीर में टीम भेजने की तैयारी कर रही है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. एसएसपी का कहना है कि यह सिर्फ हवाला नहीं बल्कि एक संगठित अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल नेटवर्क हो सकता है, जिसकी हर एंगल से जांच की जा रही है.

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