बरेली: नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब, 3 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBareilly News: नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब, 3 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Bareilly News: नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब, 3 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार

Bareilly News In Hindi: पुलिस के अनुसार 13 मार्च 2026 की रात एक नाबालिग लड़की थाने पहुंची और अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. उसने बताया कि वह वाराणसी जनपद की रहने वाली है.

By : भीम मनोहर, बरेली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 15 Mar 2026 08:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में परिजनों से नाराज होकर घर से निकली एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसी हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें मासूम को पहले बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा गया और फिर उसे एक ऐसे संगठित गिरोह के हवाले कर दिया गया, जो नाबालिग लड़कियों को होटलों में ग्राहकों के सामने परोसकर उनसे देह व्यापार कराता था. किसी तरह हिम्मत जुटाकर पीड़िता वहां से निकल भागी और थाना बारादरी पहुंचकर पुलिस को पूरी आपबीती सुनाई.

इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर गिरोह की तीन महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया. इस मामले ने शहर में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, साथ ही इस तरह के गिरोह सक्रिय होने से पुलिस के खुफिया तंत्र को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है.

क्या है पूरा मामला ?

थाना बारादरी पुलिस के अनुसार 13 मार्च 2026 की रात एक नाबालिग लड़की थाने पहुंची और अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. उसने बताया कि वह वाराणसी जनपद की रहने वाली है. घर में डांट पड़ने के बाद वह जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में घर से निकल गई थी. वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक महिला से हुई जिसने उसे विश्वास में लेने के साथ अपने साथ रख लिया. बाद में उसने एक महिला के हाथ उसे बेच दिया.

वाराणसी से घर से भाग आयी थी पीड़िता  

थाना बारादरी पुलिस के अनुसार 13 मार्च 2026 की रात एक नाबालिग लड़की थाने पहुंची और अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी. उसने बताया कि वह वाराणसी जनपद की रहने वाली है. घर में डांट पड़ने के बाद वह जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में घर से निकल गई थी. वाराणसी रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसने उसे भरोसे में लेकर अपने साथ रख लिया.

जबरन देह व्यापार में धकेला गया

कुछ दिन बाद उसे बरेली लाया गया, जहां उसे एक कमरे में बंद रखकर जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया. गिरोह के लोग उसकी उम्र छिपाने के लिए उसका फर्जी संशोधित आधार कार्ड बनवाकर अलग-अलग होटलों में ग्राहकों के सामने पेश किया करते थे. विरोध करने पर उसे डराया धमकाया जाता था और बाहर जाने नहीं दिया जाता था.

थाने पहुंचकर बताई आपबीती

पीड़िता ने बताया कि एक दिन मौका मिलते ही वह वहां से भाग निकली और सीधे थाना बारादरी पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना बताई. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रणनीति के तहत कार्रवाई करते हुए गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देह व्यापार में प्रयुक्त एक स्कूटी, पीड़िता का फर्जी आधार कार्ड और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पूछताछ में सामने आया कि गिरोह का सरगना ग्राहकों से संपर्क कर सौदा तय करता था, जबकि अन्य सदस्य लड़की को अलग-अलग स्थानों एवं होटलों पर ले जाया जाता था.

चार गिरफ्तार-बाकी की तलाश जारी

बारादरी पुलिस ने नाबालिग की निशानदेही पर आरोपी महिला बबली खान ,विनोद यादव, जसलीन, नेपाली दुर्गालावती को गिरफ्तार कर किया है. साथ ही जन सेवा केंद्र संचालक युवक विनय सहित अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी. बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडे ने बताया कि नाबालिग के मामले में गिरोह की सरगना बबली सहित तीन महिलाओं एवं एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है. मामले में अन्य की तलाश जारी है.

और पढ़ें

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Read
Published at : 15 Mar 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Bareilly News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Bareilly News: नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब, 3 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार
बरेली: नाबालिग को देह व्यापार में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब, 3 महिलाओं समेत 4 आरोपी गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sitapur News: शादी में जा रहे तीन युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर
सीतापुर: शादी में जा रहे तीन युवकों की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Meerut News: बेटे ने की पिता हत्या, शराब के नशे में दिया वारदात को अंजाम, वजह कर देगी हैरान
मेरठ: बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, शराब के नशे में दिया वारदात को अंजाम, वजह कर देगी हैरान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने LPG का निकाला नया नाम, बोले- 'ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं बल्कि...'
अखिलेश यादव ने LPG का निकाला नया नाम, बोले- 'ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं, लापता गैस है'
Advertisement

वीडियोज

CRIME NEWS : अमेरिका का वांटेड लेटर | Sansani
Pune News: Lift में फंसा मासूम का हाथ, सोसाइटी में मचा हड़कंप | Maharastra News
Janhit With Chitra Tripathi: खतरनाक Hormuz पार कर भारत की ओर बढ़ा Shivalik | PM Modi
Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज किसके लिए खोलकर रखने का किया ऐलान? कर दिया साफ, क्या भारत का नाम शामिल, जानें
ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट किसके लिए खोलकर रखने का किया ऐलान? कर दिया साफ, क्या भारत का नाम शामिल?
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच क्या महीनों चलेगा युद्ध? ये खास द्वीप तय कर सकता है भविष्य, समझें कारण
अमेरिका-ईरान के बीच क्या महीनों चलेगा युद्ध? ये खास द्वीप तय कर सकता है भविष्य, समझें कारण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, लखनऊ में छाए बादल, IMD ने दी चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, नोएडा-गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, लखनऊ में छाए बादल, IMD ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO: 'द केरला स्टोरी 2' की 16वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
'द केरला स्टोरी 2' की 16वें दिन भी नहीं थम रही कमाई, बॉक्स ऑफिस पर किया धमाका
क्रिकेट
Kuldeep Yadav Wedding: दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
क्रिकेट
Formula 1 Standings 2026: चाइनीज ग्रांड प्रिक्स स्प्रिंट के बाद F1 2026 ड्राइवर्स चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल, कौन आगे?
चाइनीज ग्रांड प्रिक्स स्प्रिंट के बाद F1 2026 ड्राइवर्स चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल, कौन आगे?
ट्रेंडिंग
RPF तुम लट्ठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं
RPF तुम लट्ठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं" मुंबई लोकल में छपरियों को स्टंट करता देख भड़के यूजर्स
हेल्थ
बिगड़ रहा है आपका भी फोकस, एक्सपर्ट से जानें कैसे लगाएं एक जगह पर ध्यान?
बिगड़ रहा है आपका भी फोकस, एक्सपर्ट से जानें कैसे लगाएं एक जगह पर ध्यान?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget