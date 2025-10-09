उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में इज्जतनगर थाना क्षेत्र में नैनीताल रोड गुरूवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से उस वक़्त गूंज उठा. जब यहां पुलिस टीम और एसओजी टीम की एक लाख के इमानी बदमाश इफ्तेखार उर्फ़ शैतान से मुठभेड़ हो गयी. जिसमें बदमाश मारा गया, वहीं एसओजी का कांस्टेबल राहुल गोली लगने से घायल हो गया. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मुठभेड़ के दौरान इफ्तेखार एक साथी फरार होने में कामयाब रहा. मुठभेड़ की सूचना पर एसएसपी अनुराग आर्या भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस के मुताबिक इफ्तेखार उर्फ़ शैतान का आतंक इन दिनों काफी बढ़ गया था.

अपराधियों के खिलाफ नॉन-स्टॉप कार्रवाई

बरेली एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चल नॉन-स्टॉप कार्रवाई जारी है. ये एनकाउंटर उसी का परिणाम है. आरोपी बदमाश इफ्तेखार थाना बिथरी चैनपुर के एक डकैती कांड में वांछित था. उसके खिलाफ सात जिलों में कुल 19 गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर और डकैती के चार मामले भी हैं. पुलिस की मानें तो इफ्तेखार उर्फ़ शैतान अपने दर्जनों नामों और पतों का इस्तेमाल कर पुलिस और जांच एजेंसियों को गुमराह करता था. जिससे उसे पकड़ने में काफी चुनोती बनी हुई थी.

पुलिस कस्टडी से हो चुका था फरार

मुठभेड़ में मारा गया बदमाश पुलिस को गुमराह 9 से अधिक नाम रख लिए थे. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इफ्तेखार अली उर्फ धूम उर्फ लड्डे उर्फ सोल्जर उर्फ लोधा उर्फ शैतान उर्फ शाकिर उर्फ रोहित पुत्र सादिक उर्फ साबिक मूल रूप से कासगंज के बरी चौक, कादरगंज रोड का रहने वाला था. फ़िलहाल उसका निवास गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के ग्राम भूपखेड़ी, जगत बट्टा बताया जा रहा है. 2006 में थाना फरीदपुर के पचौमी मंदिर के पुजारी की क्रूर हत्या सहित डकैती में उसकी संलिप्तता साबित हो चुकी थी. इसके अलावा, 2012 में बाराबंकी जिले से पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद वह आठ साल तक भूमिगत रहा. उस समय पर उसके सिर पर 50 हजार रुपये का इनाम था, जो बाद में बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया.

तडके साढ़े चार बजे हुई मुठभेड़

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस टीमें काम्बिंग कर रहीं थीं, जब संदिग्ध वाहन रोकने का इशारा किया तो आरोपी ने बहाने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चला दी. जबाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, फायरिंग में इफ्तेखार मारा गया जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा. मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल राहुल के भी पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आरोपी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

हथियार और बाइक बरामद

पुलिस ने मौके से एक 32 बोर की पिस्टल, दो मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस, 28 हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट वाली HF डीलक्स मोटरसाइकिल बरामद की है.