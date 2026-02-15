हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में फेरों के बाद दूल्हा परिवार समेत भागा, किन्नरों ने खिला चौंकाने वाला राज

बाराबंकी में फेरों के बाद दूल्हा परिवार समेत भागा, किन्नरों ने खिला चौंकाने वाला राज

Barabanki News: जब किन्नर नेग लेने पहुंचे तो दूल्हे को देखते ही उन्होंने उसे पहचान लिया. शक तब गहराया जब दूल्हा पक्ष ने किन्नरों को सामान्य 1100 या 2100 रुपये के बजाय चुपचाप 23 हजार रुपये थमा दिए.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 15 Feb 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कोठी थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी की खुशियां उस वक्त मातम और सन्नाटे में बदल गईं जब विदाई की तैयारी के बीच दूल्हे के 'किन्नर' होने का सनसनीखेज खुलासा हो गया. सात फेरे और विवाह की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं, लेकिन विदाई से ठीक पहले पहुंचे किन्नरों ने ऐसी सच्चाई सामने रखी कि हर कोई दंग रह गया. चार बहनों में दूसरे नंबर की बेटी के भविष्य के साथ हुए इस धोखे के बाद बाराती चुपके से खिसक गए और बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा.

लड़की के फूफा ने बताया कि 13 फरवरी को रामसनेहीघाट क्षेत्र से बारात आई थी. शनिवार सुबह जब किन्नर 'नेग' लेने पहुंचे तो दूल्हे को देखते ही उन्होंने उसे पहचान लिया. शक तब गहराया जब दूल्हा पक्ष ने किन्नरों को सामान्य 11सौ या 21सौ रुपये के बजाय चुपचाप 23 हजार रुपये थमा दिए. किन्नरों ने दूल्हे को अकेले में ले जाकर जांच की और बाहर आकर कहा कि बेटा तुम्हारे भाग तो जग गए, लेकिन लड़की के भाग फूट गए. इस वाक्य ने लड़की पक्ष के मन में शंका पैदा कर दी. जब दूल्हे से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खुद के किन्नर होने की बात स्वीकार कर ली.

शादी समारोह में मचा हड़कंप

दूल्हे का राज खुलते ही शादी में हड़कंप मच गया. खुद को फंसता देख दूल्हे के साथी और अधिकांश बाराती चुपके से मौके से फरार हो गए. वहां केवल दो-तीन महिलाएं ही बची रहीं. लड़की के चचेरे भाई के अनुसार छह महीने पहले रिश्ता तय हुआ था और किसी को भी इस सच्चाई की भनक नहीं थी. हालांकि लड़की पक्ष ने मानवीयता दिखाते हुए कोई बड़ा विवाद नहीं किया. उन्होंने दूल्हा पक्ष से शादी में हुए खर्च की मांग की और बाद में शेष बचे लोगों को जलपान कराकर वापस भेज दिया.

दूल्हे का पूरा परिवार हो गया फरार

घटना के अगले दिन रविवार को जब मीडिया कर्मी  रामसनेहीघाट क्षेत्र स्थित दूल्हे के घर पहुंची तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था. घर पर शादी की सजावट तो थी लेकिन घर पूरी तरह खाली था. पड़ोस की एक महिला ने बताया कि परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं है.पोल खुलने के डर से दूल्हे का पूरा परिवार घर से कहीं चला गया है. फिलहाल इस अनोखे और धोखे से भरे विवाह की चर्चा समूचे जनपद में जोरों पर है.

Published at : 15 Feb 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News Kinnar Groom
