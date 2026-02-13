डिजिटल डेटा की वजह से धर-दबोचे गए 3 बदमाश, वारदात से पहले ही कर लेते थे जमानत का इंतजाम

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजिला चोरों के एक खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार किया है. स्वाट, सर्विलांस और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने तीन शातिर अपराधियों को ओबरी जंगल के पास से धर दबोचा है.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में लखनऊ का रहने वाला शैलेंद्र त्रिवेदी, सिद्धार्थनगर का गौतम शुक्ला और लखनऊ का ऋषि कौरी शामिल हैं. इन तीनों के खिलाफ यूपी के अलग-अलग जिलों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. सबसे खतरनाक अपराधी गौतम शुक्ला के खिलाफ 58 मुकदमे, ऋषि कौरी के खिलाफ 44 और शैलेंद्र त्रिवेदी के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं.

दिन में रेकी, रात में चोरी का खेल

एसपी ने बताया कि यह गिरोह बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम करता था. दिन के समय ये लोग अलग-अलग इलाकों में घूमकर रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. गिरोह के सदस्य लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर और आसपास के जिलों में सक्रिय थे. बाराबंकी में इन्होंने लक्ष्मणपुरी कॉलोनी बड़ेल, सुभाष नगर कॉलोनी, मोहम्मदपुर और मयूर विहार कॉलोनी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से 2 पायल, 4 बिछिया, 3 चांदी के सिक्के और 1 लाख 30 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई अर्टिगा कार, एक मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचा .12 बोर और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

जेल-जमानत का था तैयार प्लान

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई है. ये अपराधी इतने प्रोफेशनल थे कि पकड़े जाने से पहले ही अपनी जमानत का इंतजाम कर लेते थे. चोरी से पहले ये अपनी पत्नियों को पैसे दे देते थे, ताकि पकड़े जाने पर तुरंत जमानत करवाई जा सके. एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि डिजिटल डेटा की मदद से इन अपराधियों को ट्रेस किया गया. स्वाट और सर्विलांस टीम ने लगातार निगरानी रखकर इन्हें गिरफ्तार किया.

अभियुक्तों के खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.साथ ही चोरी की वारदातों के सिलसिले में 4 अलग-अलग मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.

2 बदमाश अभी भी फरार

पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 2 और सदस्य फरार हैं.इनमें लखनऊ का रजत मिश्रा और सिद्धार्थनगर का रिंकू सोनी शामिल हैं. इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. बाराबंकी पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में चोरी की वारदातों पर लगाम लगने की उम्मीद है. एसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.