हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडडिजिटल डेटा की वजह से धर-दबोचे गए 3 बदमाश, वारदात से पहले ही कर लेते थे जमानत का इंतजाम

डिजिटल डेटा की वजह से धर-दबोचे गए 3 बदमाश, वारदात से पहले ही कर लेते थे जमानत का इंतजाम

Barabanki News: एसपी ने बताया कि यह गिरोह बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम करता था. दिन के समय ये लोग अलग-अलग इलाकों में घूमकर रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: जतिन राय | Updated at : 13 Feb 2026 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरजिला चोरों के एक खतरनाक गिरोह को गिरफ्तार किया है. स्वाट, सर्विलांस और थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम ने तीन शातिर अपराधियों को ओबरी जंगल के पास से धर दबोचा है.

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में लखनऊ का रहने वाला शैलेंद्र त्रिवेदी, सिद्धार्थनगर का गौतम शुक्ला और लखनऊ का ऋषि कौरी शामिल हैं. इन तीनों के खिलाफ यूपी के अलग-अलग जिलों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. सबसे खतरनाक अपराधी गौतम शुक्ला के खिलाफ 58 मुकदमे, ऋषि कौरी के खिलाफ 44 और शैलेंद्र त्रिवेदी के खिलाफ 22 मुकदमे दर्ज हैं.

दिन में रेकी, रात में चोरी का खेल

एसपी ने बताया कि यह गिरोह बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम करता था. दिन के समय ये लोग अलग-अलग इलाकों में घूमकर रेकी करते थे और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. गिरोह के सदस्य लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर और आसपास के जिलों में सक्रिय थे. बाराबंकी में इन्होंने लक्ष्मणपुरी कॉलोनी बड़ेल, सुभाष नगर कॉलोनी, मोहम्मदपुर और मयूर विहार कॉलोनी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.

पुलिस ने अपराधियों के कब्जे से 2 पायल, 4 बिछिया, 3 चांदी के सिक्के और 1 लाख 30 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं. इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई अर्टिगा कार, एक मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचा .12 बोर और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

जेल-जमानत का था तैयार प्लान

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाली बात सामने आई है. ये अपराधी इतने प्रोफेशनल थे कि पकड़े जाने से पहले ही अपनी जमानत का इंतजाम कर लेते थे. चोरी से पहले ये अपनी पत्नियों को पैसे दे देते थे, ताकि पकड़े जाने पर तुरंत जमानत करवाई जा सके. एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि डिजिटल डेटा की मदद से इन अपराधियों को ट्रेस किया गया. स्वाट और सर्विलांस टीम ने लगातार निगरानी रखकर इन्हें गिरफ्तार किया.

अभियुक्तों के खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.साथ ही चोरी की वारदातों के सिलसिले में 4 अलग-अलग मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं.

2 बदमाश अभी भी फरार

पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 2 और सदस्य फरार हैं.इनमें लखनऊ का रजत मिश्रा और सिद्धार्थनगर का रिंकू सोनी शामिल हैं. इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. बाराबंकी पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में चोरी की वारदातों पर लगाम लगने की उम्मीद है. एसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 13 Feb 2026 10:29 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लैंबॉर्गिनी कांड का पिक्चर 'पोस्टमार्टम' !  | Crime
Board Exam 2026 : बोर्ड परीक्षा है या नकल का कम्पीटशन? परीक्षा के दौरान जमकर नकल | Viral Video
ABP Report: लैम्बॉर्गिनी वाला खेल, चट गिरफ्तारी पट बेल | Lucknow Lamborghini Crash | UP News
Maha Dangal With Chitra Tripath: कांग्रेसी सांसदों की 'फौज', किसने की गाली-गलौज? | Parliament
Lamborghini Crash: लैम्बॉर्गिनी कांड..आरोपी शिवम गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
आसमान बना अभेद्य किला! रूस से ₹10,000 करोड़ की डील, पाकिस्तान को लगेगा 288 मिसाइलों का झटका
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
विश्व
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
बांग्लादेशी टका पर भारी भारत का रुपया, पड़ोसी मुल्क में 1 लाख की कीमत उड़ा देगी होश
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
सूर्यकुमार यादव ने नामीबिया को हराने के बाद पाकिस्तान को 'हड़काया', इशारों-इशारों में ये क्या कह गए
बॉलीवुड
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो, ये नेटवर्क किया गया था इस्तेमाल
रणवीर सिंह को धमकी मामले में बड़ा खुलासा, वॉइस नोट के जरिए मागे गए थे करोड़ो
जनरल नॉलेज
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
देश की सबसे अनोखी ट्रेन, जिसे रोकने के लिए लाल सिग्नल नहीं; बस काफी है हाथ का इशारा
नौकरी
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
1 लाख डॉलर की H-1B फीस पर कंपनियों की नई चाल, बदला ये तरीका, विदेशी छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले
शिक्षा
DSSSB ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन
DSSSB ने जारी किया 2026 की भर्ती एग्जाम का नोटिस, सख्त नियमों के साथ जारी हुई नई गाइडलाइन
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget