बाराबंकी: युवक का हो रहा था धर्म परिवर्तन, फिर हिंदू रीति-रिवाज से मुस्लिम युवती बनी दुल्हन

बाराबंकी जिले की तहसील रामसनेहीघाट में शुक्रवार को उस वक्त माहौल गर्म हो गया, जब एक हिंदू युवक का मुस्लिम समुदाय में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया. घटनाक्रम कुछ ऐसा पलटा कि मामला पूरी तरह उल्टा हो गया, धर्म परिवर्तन पति का नहीं पत्नी का हो गया. जानकारी के मुताबिक, तहसील रामसनेहीघाट क्षेत्र के पूरे डलई गांव निवासी एक हिंदू युवक ने करीब तीन वर्ष पहले मुस्लिम समुदाय की लड़की से निकाह किया था. शुक्रवार को युवक उसकी मुस्लिम पत्नी और लड़की के पिता तहसील मुख्यालय पहुंचे थे, जहां युवक का मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराने की प्रक्रिया चल रही थी.

हिंदू संगठनों ने धर्म परिवर्तन का किया विरोध

इसी बीच विश्व हिंदू परिषद धर्म यात्रा महासंघ, हिंदू युवा वाहिनी व अन्य हिंदू संगठनों के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया. संगठन के लोगों का कहना था कि यह हिंदू युवक को मुस्लिम धर्म में शामिल करने की सुनियोजित कोशिश है, जिसे हरगिज़ होने नहीं दिया जाएगा.

'लड़के का धर्म बदलने की हो रही थी कोशिश'

विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख धर्म यात्रा महासंघ से जुड़े विनय राजपूत ने कहा कि विवाह के बाद सामान्य रूप से लड़की अपने पति के धर्म में जाती है, लेकिन यहां जानबूझकर हिंदू लड़के को धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही थी. यह साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. विवाद के बीच माहौल इतना गरमाया कि हिंदू संगठनों ने युवक का धर्म परिवर्तन रुकवा दिया और उल्टा मुस्लिम पत्नी को उसके पति के साथ मंदिर ले जाकर हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करा दिया.

हिंदू रीति-रिवाज कराया महिला का पुनः विवाह

बताया गया कि जब महिला तहसील पहुंची थी, तब वह बुर्के में थी लेकिन मंदिर में उसे साड़ी पहनाई गई मांग में सिंदूर भरवाया गया और मंत्रोच्चारण के साथ वरमाला डालकर पुनः विवाह संस्कार कराया गया. स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस दौरान तहसील परिसर में हंगामा, धक्का-मुक्की और हाथापाई की स्थिति भी बनी रही. बताया जा रहा है कि लड़की के पिता व युवक के परिवारजन के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने मारपीट भी की जिसका वीडियो भी सामने आया है.

