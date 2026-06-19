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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सपा न होती तो NDA सहयोगी न लोकसभा पहुंचते, न विधानसभा', पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का हमला

'सपा न होती तो NDA सहयोगी न लोकसभा पहुंचते, न विधानसभा', पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का हमला

Barabanki News In Hindi: बाराबंकी में सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने NDA के सहयोगी दलों पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की कृपा से ही ये दल लोकसभा और विधानसभा पहुंच पाए हैं.

Written By : सतीश कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 05:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. समाजवादी पार्टी (SP) के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने शुक्रवार (19 जून) को बाराबंकी में एनडीए (NDA) के सहयोगी दलों, विशेषकर सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों पर जोरदार पलटवार किया है. गोप ने साफ लहजे में कहा कि अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन न मिला होता, तो एनडीए के कई सहयोगी दल न तो लोकसभा पहुंच पाते और न ही विधानसभा की दहलीज पार कर पाते.

अखिलेश यादव की कृपा से बेटे पहुंचे सदन- अरविंद सिंह गोप

अरविंद सिंह गोप ने बिना नाम लिए सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर पर तीखा तंज कसा. उन्होंने कहा कि किसी का बेटा लोकसभा पहुंच गया और किसी का बेटा विधानसभा, तो यह सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कृपा से ही संभव हो पाया है. गोप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, "कृपा की राजनीति करके सत्ता तक पहुंचने वाले लोग यह न भूलें कि वे किसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं."

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जो खुद टूटे हैं, वे हमें क्या तोड़ेंगे- अरविंद सिंह गोप

सपा के टूटने की अटकलों और बयानों का खंडन करते हुए पूर्व मंत्री ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी न कभी टूटी थी और न ही भविष्य में कभी टूटेगी. सुभासपा पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "उनकी पार्टी के चार विधायक आज भी हमारे साथ खड़े हैं. जो दल खुद अंदर से टूटा हुआ है, वह समाजवादी पार्टी को तोड़ने के बड़े-बड़े दावे कर रहा है." गोप ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि ये लोग सपा का एक प्रधान या एक ब्लॉक अध्यक्ष तक तोड़कर दिखा दें, तो बहुत बड़ी बात होगी.

वोटों के सौदे से सतर्क रहे जनता- अरविंद सिंह गोप

एनडीए के सहयोगी दलों पर टिकट बेचने के आरोपों को लेकर भी अरविंद सिंह गोप ने जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि हाल ही में एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें टिकट बेचने की बात कही जा रही है.

गोप ने स्पष्ट किया कि यद्यपि वे उस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस दल का वह वीडियो बताया जा रहा है, उसकी हकीकत जनता पहले से जानती है. उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि वे पूरी तरह सचेत रहें और इस बात का ध्यान रखें कि उनके कीमती 'वोटों का सौदा' कहीं और किसी स्तर पर न किया जा रहा हो.

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Published at : 19 Jun 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Arvind Singh Gope Barabanki News
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