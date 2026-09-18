PM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. इस दौरान जयंत चौधरी सपरिवार पीएम मोदी से मिले हैं. इसकी जानकारी चौधरी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा की है. इस मुलाकात से राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है.

बता दें कि जयंत चौधरी 20 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं. इस रैली से पहले जयंत चौधरी की मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है. रैली को लेकर भी अब राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

इसके जरिए जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का भी संदेश दिया है. ठीक दो दिन पहले पीएम मोदी और जयंत चौधरी की मुलाकात ने दिल्ली से लखनऊ तक की सियासत को हिला दिया है.

'कोई फायदा नहीं हो रहा...' UP में सीटों के बंटवारे में देरी पर इमरान मसूद भड़के

मुलाकात की तस्वीर शेयर की

जयंत चौधरी ने इस मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की है. इसमें उनकी पत्नी और दोनों बेटियां नजर आ रही हैं. जयंत चौधरी की दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम साहिरा और छोटी हेटी का नाम इलेशा सिंह है. फिलहाल पीएम मोदी से सहपरिवार इस मुलाकात के राजनीतिक रूप से अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.

जयंत चौधरी ने दिया एकजुटता का संदेश

यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं. ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. इस बीच जयंत चौधरी ने परिवार संग पीएम मोदी से मुलाकात कर एनडीए गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया है.

एक दिन पहले पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने पीएम मोदी को एक दिन पहले 17 सितंबर को जन्मदिन की बधाई दी. जयंत चौधरी ने पोस्ट में लिखा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यशैली को करीब से देखकर बहुत कुछ सीखा है. पीएम मोदी की अटूट प्रतिबद्धता और रचनात्मक बदलाव ने उन्हें वर्षों की सार्वजनिक सेवा में जनता का अपार समर्थन दिलाया है." ऐसे में पीएम मोदी के जन्मदिन के अगले ही दिन जयंत चौधरी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं.

यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन

