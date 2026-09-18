गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRPM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल

PM मोदी से परिवार संग मिले जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर रैली से पहले बढ़ी हलचल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जयंत चौधरी ने सपरिवार मुलाकात की है. इस बीच तस्वीर सामने आते ही यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 18 Sep 2026 06:30 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. इस दौरान जयंत चौधरी सपरिवार पीएम मोदी से मिले हैं. इसकी जानकारी चौधरी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा की है. इस मुलाकात से राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है.

बता दें कि जयंत चौधरी 20 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं. इस रैली से पहले जयंत चौधरी की मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है. रैली को लेकर भी अब राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं.

इसके जरिए जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का भी संदेश दिया है. ठीक दो दिन पहले पीएम मोदी और जयंत चौधरी की मुलाकात ने दिल्ली से लखनऊ तक की सियासत को हिला दिया है.

'कोई फायदा नहीं हो रहा...' UP में सीटों के बंटवारे में देरी पर इमरान मसूद भड़के

मुलाकात की तस्वीर शेयर की

जयंत चौधरी ने इस मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की है. इसमें उनकी पत्नी और दोनों बेटियां नजर आ रही हैं. जयंत चौधरी की दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी का नाम साहिरा और छोटी हेटी का नाम इलेशा सिंह है. फिलहाल पीएम मोदी से सहपरिवार इस मुलाकात के राजनीतिक रूप से अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं.

जयंत चौधरी ने दिया एकजुटता का संदेश

यूपी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं. ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. इस बीच जयंत चौधरी ने परिवार संग पीएम मोदी से मुलाकात कर एनडीए गठबंधन में एकजुटता का संदेश दिया है. 

एक दिन पहले पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई

आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने पीएम मोदी को एक दिन पहले 17 सितंबर को जन्मदिन की बधाई दी. जयंत चौधरी ने पोस्ट में लिखा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यशैली को करीब से देखकर बहुत कुछ सीखा है. पीएम मोदी की अटूट प्रतिबद्धता और रचनात्मक बदलाव ने उन्हें वर्षों की सार्वजनिक सेवा में जनता का अपार समर्थन दिलाया है." ऐसे में पीएम मोदी के जन्मदिन के अगले ही दिन जयंत चौधरी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं.

यूपी चुनाव से पहले इस पार्टी का सपा से गठबंधन! सीट शेयरिंग पर हुआ मंथन

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
UP NEWS NARENDRA MODI DELHI NEWS JAYANT CHAUDHARY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्लीः 2 दिन तक लाश लिए घूमते रहे कातिल! युवराज हत्याकांड की सुलझी गुत्थी
2 दिन तक लाश लिए घूमते रहे कातिल! युवराज हत्याकांड की सुलझी गुत्थी
दिल्ली NCR
दिल्ली में हेरिटेज क्लब लॉन्च, CM रेखा गुप्ता ने मुगल काल की पढ़ाई पर उठाए सवाल
दिल्ली में हेरिटेज क्लब लॉन्च, CM रेखा गुप्ता ने मुगल काल की पढ़ाई पर उठाए सवाल
दिल्ली NCR
DUSU Election 2026 LIVE: DU के इन कॉलेजों में ABVP का डंका, जानें कहां-कहां मारी बाजी?
LIVE: DU के इन कॉलेजों में ABVP का डंका, जानें कहां-कहां मारी बाजी?
दिल्ली NCR
दिल्ली HC से ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जौहल को राहत, UAPA केस में जमानत
दिल्ली HC से ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जौहल को राहत, UAPA केस में जमानत
Advertisement

वीडियोज

फुटबॉल खिलाड़ी निशान-सामने वोट का गोल पोस्ट!
नंदीग्राम में बड़ा उलटफेर! Mamata के उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन
Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
‘समंदर में गैर-पेशेवर बर्ताव’, युद्धपोत से पाक जहाज के टकराने पर भारत की दो टूक
पंजाब
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल
ओटीटी
IMDb पर 8+ रेटिंग, नेटफ्लिक्स पर देखें 5 सबसे खूंखार मर्डर मिस्ट्री फिल्में, हर 15 मिनट में पलटती है कहानी
मर्डर मिस्ट्री के शौकीन हैं तो नेटफ्लिक्स पर देखें ये 5 फिल्में, IMDb पर 8+ रेटिंग
इंडिया
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
तमिलनाडु CM विजय ने किया एक ग्राम सोने की अंगूठी देने का ऐलान, किसे मिलेगी?
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget