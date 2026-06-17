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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी: पागल कुत्ते ने लकवा पीड़ित बुजुर्ग को 103 जगह नोचा, इलाज के दौरान तड़पकर दर्दनाक मौत

बाराबंकी: पागल कुत्ते ने लकवा पीड़ित बुजुर्ग को 103 जगह नोचा, इलाज के दौरान तड़पकर दर्दनाक मौत

Barabanki Dog Attack: घटना के वक्त बुजुर्ग घर में अकेले थे, इसी दौरान पागल कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया. लकवा ग्रसित होने की वजह से वो खुद को बचा भी नहीं पाए और कुत्ते ने उन्हें 103 जगह से नोंच डाला.

Reported By : सतीश कश्यप, बाराबंकी |  Updated at : 17 Jun 2026 07:53 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक पैरालिसिस (लकवा) की बीमारी से ग्रसित 80 वर्षीय बुजुर्ग पर पागल कुत्ते ने हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोंच डाला, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए. मंगलवार को इलाज के दौरान जिला अस्पताल में उनकी तड़प-तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से ग़ुस्साए गाँव वालों ने कुत्ते को भी पीट-पीटकर मार डाला. 

ये घटना देवा थाना क्षेत्र के बबुरिहा गांव की बताई जा रही है. इस गाँव में रहने वाले 80 साल के बुजुर्ग मंसाराम चलने-फिरने में असमर्थ थे. मंसाराम अपने घर में अकेले थे. इस दौरान एक पागल ख़ूंखार कुत्ता उनके घर में घुस आया और उन पर हमला बोल दिया. असहाय होने के कारण बुजुर्ग खुद का बचाव नहीं कर सके और कुत्ता उनके शरीर को नोंचता रहा. उसने करीब 103 जगहों से उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया.

पागल कुत्ते ने बुजुर्ग को 103 जगहों से काटा

बुजुर्ग की चीख-पुकार सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, कुत्ता उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था. उनकी हालत बेहद ख़राब हो गई थी, बुजुर्ग की हालत देख ग्रामीणों को गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उस कुत्ते को मौके पर ही ढेर कर दिया, क्योंकि वह गांव के कई अन्य लोगों को भी काट चुका था. 

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इलाज के दौरान तड़प-तड़पकर बुजुर्ग की मौत

घटना के बाद बुजुर्ग को आनन-फ़ानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी तड़प-तड़पकर दर्दनाक मौत हो गई. बुजुर्ग की मौत के बाद पारिवारिक कलह और बेटों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि बुजुर्ग के बेटे उसकी सही देखभाल नहीं कर रहे थे, उसका छोटा बेटा ही बुजुर्ग का ख्याल रख रहा था. 

कुत्ते के हमले के बाद में छोटे बेटे ने 108 एम्बुलेंस की मदद से बुजुर्ग को जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर किया था लेकिन, पारिवारिक विवाद के चलते अन्य भाई उन्हें लखनऊ ले जाने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके कारण जिला अस्पताल के बेड पर ही बुजुर्ग ने तड़प-तड़पकर दम तोड़ दिया.

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Published at : 17 Jun 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Dog Attack Barabanki News
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