बाराबंकी में हत्या के बाद सिर काटकर घर ले गया आरोपी, आराम से बनाता रहा खाना, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हत्या की दिल दहलाने वाली सनसनसीखेज वारदात सामने आई है, यहां मामूली विवाद में आरोपी ने न केवल 21 वर्षीय युवक की गर्दन काटकर उसे मौत के घाट उतारा, बल्कि कटी हुई गर्दन को हाथ में उठाकर अपने घर ले गया. यह घटना टिकैतनगर थाना क्षेत्र से शनिवार को सामने आई है.

हैवानियत का आलम यह था कि जघन्य अपराध करने के बाद आरोपी घर में सुकून से खाना बनाने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो. पुलिस ने जब दबिश दी तो आरोपी के घर के भीतर से मृतक का कटा हुआ सिर बरामद हुआ जिसे देखकर पुलिसकर्मियों के भी रोंगटे खड़े हो गए.

बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान इसी थाना क्षेत्र के पारा बेहटा गांव निवासी बबलू के रूप में हुई है. बबलू अपने तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालता था. घर में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं जिनके सिर से अब पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है.

गांव के ही युवक से हुआ था बबलू का विवाद

बताया गया कि शनिवार को बबलू रोज की तरह बर्फ बेचने निकला था, तभी परसवाल गांव के पास उसका विवाद स्थानीय निवासी शंकर से हो गया. इसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार (फरसे) से बबलू पर हमला कर दिया और सरेराह उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी.

हत्या के बाद आरोपी घर ले गया मृतक का सिर

बताया गया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शंकर भागने के बजाय बबलू का कटा हुआ सिर उठाकर अपने घर चला गया. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर भारी पुलिस बल ने गांव की घेराबंदी की. जब पुलिस टीम शंकर के घर पहुंची तो वहां का नजारा देख हर कोई सन्न रह गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

बताया गया कि आरोपी शंकर वारदात को अंजाम देने के बाद घर के भीतर बड़े आराम से खाना बना रहा था और पास ही बबलू का कटा हुआ सिर रखा था. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया और उसके कब्जे से मृतक का सिर और आलाकत्ल बरामद किया.

पुलिस ने क्या कहा?

वहीं इस बाबत पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला सनक और आपसी विवाद का लग रहा है लेकिन इतनी क्रूरता के पीछे की असल वजह जानने के लिए गहन पूछताछ की जा रही है. वहीं इस हत्याकांड के बाद इलाके में हड़कंप है, और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. फिलहाल आरोपी शंकर पुलिस गिरफ्त में है.