यूपी के बलरामपुर में बस हादसा, नेपाल के तीन यात्री जिंदा जले, नशे में था ड्राइवर?

बलरामपुर में एक बस के बिजली ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद उसमें आग लगने से तीन नेपाली यात्रियों की मौत हो गयी तथा 24 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सोमवार देर रात करीब दो बजे सोनौली से दिल्ली जा रही नेपाली यात्रियों से भरी एक बस फुलवरिया बाईपास पर एक कंटेनर से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकरायी. इससे बस में आग लग गई. इस घटना में तीन यात्रियों की झुलसकर मौत हो गयी.

उन्होंने बताया कि घटना में 24 अन्य यात्री भी झुलस गए हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनमें से छह की गंभीर हालत के मद्देनजर उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है.

हरसंभव सहायता दी जा रही- DM

जिलाधिकारी विपिन जैन ने बताया कि घायलों का इलाज कराया जा रहा है. इसके अलावा कुछ लोग मामूली तौर पर जख्मी थे उन्हें दिल्ली एवं नेपाल के लिए रवाना किया जा रहा है. हादसे में घायल लोगों को ले जाने के लिए वाहन एवं टिकट की व्यवस्था करा दी गई है.

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन घायलों के परिवारों से संपर्क बनाए हुए है. उन्हें हरसंभव सहायता दी जा रही है.

बलरामपुर के SP विकास कुमार का ने कहा कि बस और ट्रक के बीच एक्सीडेंट हुआ, जिससे बस में आग लग गई. पहली नज़र में, आग बस के फ्यूल टैंक से लगी. सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया. 2 लाशें बरामद की गईं. जानकारी इकट्ठा की जा रही है और पुलिस और प्रशासन राहत के काम में लगे हैं. इंतज़ाम किए जा रहे हैं."