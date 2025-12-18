बलिया में कानून व्यवस्था पर सवाल, युवक की हत्या के बाद बहन ने दी बदला लेने की खुली चेतावनी

उत्तर प्रदेश के बलिया में बेख़ौफ़ बदमाशों ने बीती 13 दिसंबर को आयुष यादव नाम के युवक को गोली मार दी थी और फरार हो गए थे. दो गोली उसके सीने और दो गोली जांघ में लगी थीं. वाराणसी में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी, लेकिन हत्यारों को नहीं पकड़ने से नाराज बहन अब खुद बदला लेने की धमकी दी है. यही नहीं उसने सीएम योगी से आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की है और स्थानीय पुलिस प्रशासन से भरोसा उठने की बात कही.

बहन प्राची का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल है,जिसमें वह आरोपियों को खुद गोली मारने की बात कर रही है. उसका स्थानीय पुलिस पर आरोप है कि नामजद होने के बावजूद पुलिस किसी भी आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ पाई, जबकि वे खुलेआम सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल रहे हैं. उधर पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का डाव किया है.

क्या है पूरा मामला ?

आयुष यादव उभांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेल्थरारोड के बंसी पैलेस गांव का रहने वाला था. जहां उसके घर की गली में ही चार बदमाशों ने 13 दिसंबर को उस पर गोलियां झोंक दी थीं. 2 गोली आयुष के सीने में और दो गोली उसकी जांघ में लगीं. इलाज के दौरान मौत हो गयी. वर्चस्व के लड़ाई की पुरानी रंजिश के कारण हुई. इस घटना में पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर चार आरोपियों 1. - रोबिन सिंह, जलपुरवा थाना मधुबन जनपद मऊ, 2.पवन सिंह निवासी मझवलिया थाना उभांव बलिया, 3.रोहित वर्मा निवासी वार्ड नं0-01 बेल्थरा थाना उभांव बलिया और 4.राज वर्मा निवासी वार्ड नं0-03 बेल्थरा थाना उभांव बलिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर फरार चारो आरोपियों की तलाश कर रही है.

परिवार का इकलौता बेटा था

मृतक आयुष यादव जो अपने मां बाप का इकलौता बेटा था और उसकी बहन प्राची उर्फ छोटी का इकलौता भाई था. घटना के प्राची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों के घर पर बुलडोज़र की कार्यवाई का गुहार लगाते जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाई नहीं करने का आरोप लगा रही है.

बहन प्राची का वायरल वीडियो बयान

वीडियो में प्राची चेतावनी देते हुए कहती नजर आ रही है कि प्रशासन कुछ नही कर रही है ? प्रशासन नहीं करेगी तो हम मारेंगे सुन ले प्रशासन... प्रशासन सुन ले पूरा देश सुन ले... हम मारेंगे हमको जहां दिखेंगें.. हम वही गोली मारेंगें ... अपने बाबू (भाई) के लिये... प्रशासन यह बात सुन ले. योगी जी से क्या कहें ? क्या कर रहें है योगी जी ? योगी जी पूरे प्रदेश के मंत्री है न ? तो आएं देखे ?.... बाबू मेरा गया. मुख्यमंत्री है न ...तो अब तो हमारा बाबू वापस नही न लायेंगें ? उनको बोलिए बुलडोज़र गिराएं ?.... न्याय दिलाएं ? घर गिरवा देंगें तो क्यो नही आएंगे सब ?

प्राची के पांच मिनट 4 सेकेण्ड का वीडियो है, यही नहीं उसने पहले भी आरोपियों से रंजिश की बात कहते हुए अपने परिवार पर हमले का आरोप लगाया है.लेकिन तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद उसका गुस्सा स्थानीय पुलिस पर अधिक दिखाई दे रहा है. यह वीडियो हत्या के एक दिन बाद का है.

फिलहाल वीडियो को लेकर पुलिस-प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है. लेकिन जिस तरह आयुष की हत्या के बाद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई उसने जिले में कानून व्यवस्था पर जरुर सवाल खड़े कर दिए हैं.