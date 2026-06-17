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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBallia News: पवन सिंह के शो में हंगामा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, जानें क्यों मचा बवाल?

Ballia News: पवन सिंह के शो में हंगामा, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज, जानें क्यों मचा बवाल?

Ballia News In Hindi: बड़ी संख्या में दर्शक मंच के पास तक पहुंच गए थे, जिस कारण स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.कार्यक्रम में सांसद रवि किशन और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह भी मौजूद थे.

Reported By : अजय भारती |  Updated at : 17 Jun 2026 04:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बलिया के नगरा में एक जन्मदिन कार्यक्रम में स्टेज शो करने पहुंचे भोजपुरी के कलाकार व भाजपा एम.एल.सी. पवन सिंह के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हो गया. इस  दौरान पवन सिंह के फैन्स और दर्शकों पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ गया. पुलिस की लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए. जिसके बाद कार्यक्रम को कई घंटों तक बंद करना पड़ गया.

बड़ी संख्या में दर्शक मंच के पास तक पहुंच गए थे, जिस कारण स्थिति ऐसी बन गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.कार्यक्रम में गोरखपुर सांसद रवि किशन और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह समेत राजनीति से जुड़े कई नेता और स्थानीय लोग मौजूद थे.

                                                                                                                                                                                                                                                                              

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, नगरा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख के रिश्तेदार विनय सिंह के पुत्र श्रेयश के जन्मदिन कार्यक्रम में लोगों के मनोरंजन के लिए भोजपुरी कलाकार पवन सिंह और गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशनपहुंचे थे. कर्यक्रम रात दस बजे शुरू हुआ जहां पुलिस की अव्यवस्था की वजह से हंगामा शुरू हो गया. जिसके बाद लोगों की भीड़ को मंच के पास से हटाने के लिए पुलिस को जमकर लाठीचार्ज करना पड़ गया. जिसमें कई दर्शकों के सिर फूट गया वही कई दर्शक घायल हो गए. हंगामे और लाठीचार्ज के बाद कई घंटे तक कार्यक्रम बन्द करना पड़ गया.

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स्थानीय लोगों में आक्रोश 

पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोगों से सिर फूटने से लोगों में आक्रोश बढ़ गया. घायलों ने बताया कि गलती पुलिस की थी भीड़ प्रबंधन के इंतजाम नहीं थे, और जब स्थिति बेकाबू हो गयी तो निर्दोष लोगों को पीट दिया. उधर आयोजकों पर भी लोग खासा नाराज हैं.

उधर इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ हंगामा हुआ था, जिस पर पुलिस ने लाठियां फटकारीं. अब स्थिति सामान्य है. अभी तक कोई शिकायत नहीं की गयी है ,जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 17 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
Pawan Singh UP NEWS Ballia News
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