हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UK Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबलिया एम्बुलेंस कांड पर सख्त एक्शन, डीएम ने पेट्रोल पंपों को दी चेतावनी; स्टॉक होते हुए सेवा से इंकार पर होगी कार्रवाई

बलिया एम्बुलेंस कांड पर सख्त एक्शन, डीएम ने पेट्रोल पंपों को दी चेतावनी; स्टॉक होते हुए सेवा से इंकार पर होगी कार्रवाई

Ballia News In Hindi: एम्बुलेंस में पंप संचालक द्वारा पेट्रोल खत्म होने की बात कह कर पेट्रोल देने से मना करने की वजह से व एम्बुलेंस के समय से अस्पताल न पहुंच पाने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गयी थी.

By : अजय भारती | Updated at : 25 Apr 2026 10:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बलिया के बैरिया तहसील क्षेत्र के पांडेयपुर गांव के 50 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को दिनांक 22 अप्रैल की रात लगभग 10 बजे ईलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे निजी एम्बुलेंस में नजदीकी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा पेट्रोल खत्म होने की बात कह कर पेट्रोल देने से मना करने की वजह से व एम्बुलेंस के समय से अस्पताल न पहुंच पाने के कारण बुजुर्ग की मौत हो गयी थी. जबकि उक्त पेट्रोल पंप पर उस वक्त स्टॉक में 8500 लीटर पेट्रोल और 4500 लीटर डीजल उपलब्ध था.

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन में आए डी.एम. मंगला प्रसाद सिंह ने आज जनपद के सभी पेट्रोल पंप डीलरों, आयल कंपनियों के सेल्स ऑफिसरों, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों के साथ बैठक किया.

यह भी पढ़ें: सपा चीफ का पुतला फूंकने के दौरान झुलसीं बीजेपी नेता, अखिलेश यादव बोले- इलाज की व्यवस्था की जाए

इस बैठक में डी.एम. ने कहा कि जिले में कोई पेट्रोल की कमी नही है. अगर कोई जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाई होगी. जिलाधिकारी ने एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ईंधन देना अनिवार्य है. उन्होंने बैठक में चेतावनी देते हुए कहा कि स्टॉक होते हुए पंप बन्द मिला तो पेट्रोल पंप के डीलरों के खिलाफ कार्यवाई होगी. बैठक में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आम जनता को बिना परेशानी सेवा देने पर जोर दिया गया.

एम्बुलेंस को देना होगा हर हाल में पेट्रोल

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एंबुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप संचालक पूरी ईमानदारी से कार्य करें और किसी भी स्थिति में आम लोगों को सेवा देने में लापरवाही न बरतें. उन्होंने पंपों पर लग रही भीड़ पर चिंता जताते हुए कहा कि अनावश्यक भीड़ न लगने दी जाए और सभी को व्यवस्थित तरीके से पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जाए.

स्टाफ को पूरी जानकारी दें  

इंडियन ऑयल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने स्टाफ और आपूर्ति से संबंधित पूरी जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि स्थिति की सतत निगरानी की जा सके.

स्टॉक के बाद तेल ने देने पर होगा एक्शन

जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी कि यदि किसी पेट्रोल पंप पर पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद पंप बंद पाया गया तो संबंधित मालिक के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि जिले में पहले से अधिक मात्रा में ईंधन की आपूर्ति हो रही है और किसी प्रकार की कमी नहीं है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बार-बार पेट्रोल भराने आने वाले लोगों पर नजर रखी जाए और पंपों पर उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि किसी प्रकार का पैनिक न फैले.

जमाखोरी पर होगा एक्शन

डीएम ने पंप मालिकों को आश्वस्त किया कि सभी को पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन जमाखोरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि कोई समस्या आती है तो पंप संचालक प्रशासन और पुलिस की सहायता ले सकते हैं. जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि वे खुद ईंधन आपूर्ति और बिक्री का पूरा डाटा चेक करेंगे. साथ ही पंपों पर पेयजल की व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और ग्राहकों के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारियों और पंप संचालकों से टीम भावना के साथ कार्य करने की अपील की, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

यह भी पढ़ें: UP Politics: बीजेपी और सपा के बाद अब RLD भी एक्टिव, जयंत चौधरी की जनसभा में दिखा इन मुद्दों पर फोकस

Published at : 25 Apr 2026 10:26 PM (IST)
Tags :
Ambulance Case UP NEWS Ballia News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बलिया एम्बुलेंस कांड पर सख्त एक्शन, डीएम ने पेट्रोल पंपों को दी चेतावनी; स्टॉक होते हुए सेवा से इंकार पर होगी कार्रवाई
बलिया एम्बुलेंस कांड पर सख्त एक्शन, डीएम ने पेट्रोल पंपों को दी चेतावनी; स्टॉक होते हुए सेवा से इंकार पर होगी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा में मजदूरों के लिए बड़ा स्वास्थ्य अभियान, 1 मई को 201 मेगा कैंप; फैक्ट्रियों तक पहुंचेगी मेडिकल सुविधाएं
नोएडा में मजदूरों के लिए बड़ा स्वास्थ्य अभियान, 1 मई को 201 मेगा कैंप; फैक्ट्रियों तक पहुंचेगी मेडिकल सुविधाएं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Update: यूपी का बांदा आज सबसे गर्म जिला, 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, जानें- आपके इलाके का हाल
यूपी का बांदा आज सबसे गर्म जिला, 47.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान, जानें- आपके इलाके का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: बीजेपी और सपा के बाद अब RLD भी एक्टिव, जयंत चौधरी की जनसभा में दिखा इन मुद्दों पर फोकस
बीजेपी और सपा के बाद अब RLD भी एक्टिव, जयंत चौधरी की जनसभा में दिखा इन मुद्दों पर फोकस
Advertisement

वीडियोज

Masoom Sharma Film License Review: दमदार एंटरटेनर, हरियाणवी स्टार के स्टारडम पर टिकी फिल्म
Michael Review: Michael Jackson जिंदा हैं! Controversies से दूर बढ़िया फिल्म
Ginny Wedss Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
Gujarat Civic Polls: गुजरात में निकाय चुनाव के लिए मतदान कल, 10 हजार कैंडिडेट मैदान में, दांव पर AAP, BJP, कांग्रेस की प्रतिष्ठा
गुजरात में निकाय चुनाव के लिए मतदान कल, 10 हजार कैंडिडेट मैदान में, दांव पर AAP, BJP, कांग्रेस की प्रतिष्ठा
विश्व
होर्मुज नाकेबंदी के बाद ट्रंप की ईरान पर ‘साइलेंट स्ट्राइक’, बिना बम और मिसाइल हमलों के 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान
ट्रंप की ईरान पर ‘साइलेंट स्ट्राइक’, बिना मिसाइल हमलों के 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान
बॉलीवुड
'कुंडली नहीं मिल रही थी...', इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी, फैमिली से था कनेक्शन
'कुंडली नहीं मिल रही थी...', इंदिरा गांधी ने कराई थी अमीषा पटेल के पैरेंट्स की शादी, फैमिली से था कनेक्शन
आईपीएल 2026
लुंगी एनगिडी की हेल्थ पर आया अपडेट, कैच लेते समय हुए थे चोटिल; मैदान पर आई थी एंबुलेंस
लुंगी एनगिडी की हेल्थ पर आया अपडेट, कैच लेते समय हुए थे चोटिल; मैदान पर आई थी एंबुलेंस
इंडिया
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
'राष्ट्रीय सरेंडर संघ...', राम माधव के बहाने राहुल गांधी ने RSS पर कसा तंज, लगाया ये गंभीर आरोप
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
महाराष्ट्र: पुणे में सड़क पर डॉक्टर ने कराई महिला की डिलीवरी, मां और नवजात की बचाई जान
ऑटो
Number Plate Cloning: कहीं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की क्लोनिंग तो नहीं हो गई, ऐसे कर सकते हैं पता? 
कहीं आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की क्लोनिंग तो नहीं हो गई, ऐसे कर सकते हैं पता? 
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत
बढ़ती गर्मी में तालाब में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, इन तरीकों से करें मछलियों की हिफाजत
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Embed widget