अयोध्या मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्ची मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी

अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में एक संदिग्ध पर्ची मिलने के बाद हड़कंप मच गया है. एक्स-रे विभाग में ड्यूटी के दौरान मिले एक कागज पर कथित तौर पर विस्फोटक बनाने से जुड़ी कुछ जानकारियां लिखी होने की बात सामने आई है. सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तत्काल पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पुलिस 2025 बैच के एक पैरामेडिकल छात्र सरफराज से पूछताछ कर रही है. छात्र मूल रूप से बलरामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने अब तक किसी भी आपराधिक गतिविधि, गिरफ्तारी या छात्र की किसी भूमिका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. जांच अभी प्रारंभिक चरण में है.

मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक, सुबह ड्यूटी पर पहुंचे छात्रों को एक्स-रे रूम में यह संदिग्ध कागज मिला. छात्रों ने इसकी सूचना अपने सुपरवाइजर को दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने बिना देरी किए पुलिस को बुलाया.

सीएमएस डॉ. अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि एक्स-रे तकनीशियन के 2025 बैच के छात्रों को ड्यूटी के दौरान एक संदिग्ध पर्ची मिली थी. इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित कर दिया गया और अब पुलिस अपनी मानक प्रक्रिया (SOP) के तहत पूरे मामले की जांच कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक, जिस समय यह कथित पर्ची मिली, उस दौरान ड्यूटी पर मौजूद अन्य लोगों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और आधिकारिक तौर पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है.