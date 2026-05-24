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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBahraich News: ई-रिक्शे में महिलाओं से छेड़खानी का विरोध पड़ा भारी, 50 से ज्यादा लोगों ने किया हमला

Bahraich News: ई-रिक्शे में महिलाओं से छेड़खानी का विरोध पड़ा भारी, 50 से ज्यादा लोगों ने किया हमला

Bahraich News In Hindi: इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हाथों में लाठी-डंडों के साथ हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गयी.

By : परवेज रिजवी | Updated at : 24 May 2026 02:17 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में थाना मटेरा के शंकरपुर बियाबानी गांव में उस समय सनसनी फैल गयी, जब ई-रिक्शे पर बैठी महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ितों पर ही लाठी-डंडों से लैस होकर हमला कर दिया. जिसमें पीड़ित पक्ष के कई लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इस  घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हाथों में लाठी-डंडों के साथ हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गयी. जबकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, शंकरपुर बियाबानी में महिलाएं और लडकियां ई रिक्शे से जा रहीं थीं, तभी कुछ मनचलों ने उनसे छेड़खानी शुरू कर दी. जिसका विरोध किया गया. इसके बाद पचास से ज्यादा लोग हाथों में लाठी-डंडों के साथ पीड़ितों पर हमलावर हो गए. किसी तरह उन सब ने अपनी जान बचाई. इस हमले में कई लोगों के घायल होने की सूचना है. 

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है, जिसने इलाके में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं. उधर इस घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों  में बेहद आक्रोश है. क्यूंकि पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है. जबकि पीड़ितों को लगातार धमकाया जा रहा है.

पुलिस पर हीलाहवाली के आरोप 

स्थानीय पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है. आरोप हैं कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है. जबकि पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि मामले की जांच अभी जारी है. जल्द ही आगे कार्रवाई की जाएगी.

ग्रामीणों ने इस मामले में कार्रवाई न होने पर उच्च अधिकारियों से शिकायत की बात कही है, क्यूंकि अभी भी पीड़ितों को ही धमकाया जा रहा है.

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Published at : 24 May 2026 02:17 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bahraich News CRIME NEWS
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