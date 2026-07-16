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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून के होमस्टे में महिला का शव मिलने से हड़कंप, BSF जवान ने जहर देकर फिर खुद भी खाया

देहरादून के होमस्टे में महिला का शव मिलने से हड़कंप, BSF जवान ने जहर देकर फिर खुद भी खाया

Dehradun News In Hindi: देहरादून के मियांवाला क्षेत्र के होमस्टे में एक 40 साल के विवाहित महिला का शव बरामद हुआ है. बताया जा रहा है कि मृतका का बीएसएफ जवान के साथ दो दिन से ठहरी हुई थी.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 16 Jul 2026 05:27 PM (IST)
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देहरादून के मियांवाला क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मियांवाला चौक के पास द ब्रीज होमस्टे में एक 40 साल के विवाहित महिला का शव मिलने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है. जानकारी के मुताबिक नकरौंदा निवासी आरती और बीएसएफ जवान प्रमेन्द्र नेगी इस होमस्टे में पिछले दो दिनों से ठहरे हुए थे. आरोपी प्रमेन्द्र गुजरात के भुज में तैनात है और इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ है.

बीते बुधवार (15 जुलाई) को आरोपी प्रमेन्द्र नेगी की पत्नी क्लेमेंटाउन पहुंची थी, जहां उसके द्वारा यह बताया गया कि प्रमेन्द्र द्वारा उसे अपनी लोकेशन भेजी गई है. साथ ही फोन पर बताया कि बीते कुछ वक्त से उसका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे उसके द्वारा जहर देकर मार दिया गया है और खुद भी जहर खा लिया है. जानकारी के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को आरती का शव बरामद हुआ, जबकि आरोपी जवान बेसुध हालत में मिला, तो उसे फौरन 108 एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद आरोपी को दून अस्पताल रेफेर कर दिया गया. फिलहाल आरोपी का दून अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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मृतका के पति ने लगाया हत्या का आरोप

घटनाक्रम के बाद मृतिका के पति पंकज सिंह ने डोईवाला कोतवाली पहुंच कर तहरीर दी कि आरोपी और उसकी पत्नी का बीते कई वक्त से प्रेम प्रसंग जारी था. वहीं 3 दिन पहले आरोपी जवान की पत्नी ने भी उनके घर पहुंच कर हंगामा किया था. शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने सुनियोजित तरीके से उनकी पत्नी को होमस्टे बुलाया और जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने खुद भी जहर खा लिया.

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर प्रेम प्रसंग की पुष्टि की है, वहीं तहरीर के आधार पर आरोपी जवान के खिलाफ हत्या और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टिगत महिला की मौत जहर की वजह से होने के संकेत मिले हैं. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह स्पष्ट हो पाएगी, फिलहाल पुलिस द्वारा होमस्टे को सील कर साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं. आरोपी और मृतिका के बीच की कॉल डिटेल , चैट और अन्य डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 05:27 PM (IST)
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Dehradun News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
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