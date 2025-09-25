हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक, 15 दिन में 4 मासूमों की मौत और दर्जनों लोग घायल

बहराइच में आदमखोर भेड़िये का आतंक, 15 दिन में 4 मासूमों की मौत और दर्जनों लोग घायल

Bahraich News: बहराइच का यह क्षेत्र गन्ने की प्रमुख पैदावार वाला है, जहां चारों ओर घने गन्ने के खेत ही नजर आते हैं. यही वजह है कि भेड़िया हमला कर आसानी से छिप जाता है. ग्रामीण रातभर जाग रहे हैं.

By : परवेज रिजवी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Sep 2025 12:24 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में आदमखोर भेड़िये का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा. महसी तहसील से शुरू हुआ यह आतंक अब पड़ोसी कैसरगंज तहसील तक फैल चुका है. मझारा तौकली क्षेत्र के गांवों में पिछले 15 दिनों से सायं मंडरा रहा खूंखार जंगली जानवर अब तक 4 मासूम बच्चों को अपना निवाला बना चुका है, जबकि डेढ़ दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हो चुके हैं.

गन्ने के खेतों की घनी छांव में छिपते हुए भेड़िये की वजह से ड्रोन तक काम नहीं कर पा रहे, जिससे ग्रामीण रात-रात भर लाठियां थामे जागते रहते हैं. डीएम अक्षय त्रिपाठी ने प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और वन विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए. जबकि ग्रामीणों का आक्रोश अब जबाब देता जा रहा है.

अब तक चार बच्चों का किया शिकार

यह सिलसिला 9 सितंबर को परगपुरवा गांव से शुरू हुआ, जब एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची ज्योति को भेड़िये ने निशाना बनाया. अगले दिन उसका शव बरामद हुआ. 11 सितंबर की भयावह रात बहोरवा गांव में एक मां की गोद से 3 माह की नवजात संध्या को छीन लिया गया. मां की चीखें गूंजीं, लेकिन ग्रामीण पहुंचे तो भेड़िया अंधेरे में गुम. बाद में बच्ची का क्षत-विक्षत शव, ब्रेसलेट और कपड़े ही मिले.

13 सितंबर को एक अधेड़ महिला पर हमला हुआ, जबकि 20 सितंबर को दिनदहाड़े तीन ग्रामीणों पर भेड़िये ने धावा बोला. बहन के पास बैठे भाई को उठा ले गया, जिसका शव आज तक नहीं मिला. सबसे ताजा घटना 24 सितंबर की है, जब कैसरगंज तहसील के बाबूलाल पुरवा गांव में 3 वर्षीय बच्ची को घर में खेलते हुए भेड़िये ने निवाला बना लिया. यह चौथी मौत है, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी तक तोड़फोड़ कर दी.

गन्ने की फसल बनी भेड़िये की ढाल, ड्रोन विफल

बहराइच का यह क्षेत्र गन्ने की प्रमुख पैदावार वाला है, जहां चारों ओर घने गन्ने के खेत ही नजर आते हैं. यही वजह है कि भेड़िया हमला कर आसानी से छिप जाता है. वन विभाग की थर्मल ड्रोन और नाइट विजन कैमरों की तकनीक भी गन्ने की वजह से नाकाम साबित हो रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि रात में होने वाले ज्यादातर हमलों के लिए यह आदर्श छिपने की जगह है।.

ग्रामीणों में खौफ -रातभर पहरा

वन विभाग की 20 से अधिक टीमें और 100 से ज्यादा कर्मी तैनात हैं, लेकिन भेड़िये को पकड़ने में अब तक कोई सफलता नहीं मिली. इसके अलावा 21 पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की टीमें ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं. कंट्रोल रूम स्थापित कर तीन जिलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है. बावजूद इसके, भेड़िये और तेंदुए की लगातार साइटिंग से दहशत बढ़ रही है. ग्रामीण लाठी-डंडे थामे ‘जागते रहो’ का हांक लगाते हुए रात भर जाग रहे हैं, खासकर बच्चों की सुरक्षा के लिए. कैसरगंज विधायक आनंद यादव ने ‘शूट एट साइट’ के आदेश की मांग की है.

 डीएम ने किया कार्रवाई का वादा

डीएम अक्षय त्रिपाठी ने मझारा तौकली और प्रभावित गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से बात की. उन्होंने आश्वासन दिया कि विशेषज्ञ टीमें अन्य राज्यों से बुलाई गई हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. डीएफओ राम सिंह यादव ने कहा कि हम थर्मल ड्रोन, कैमरा ट्रैप और नाइट विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं. जल्द ही भेड़िये को पकड़ा जाएगा. लेकिन सवाल वही है- कब तक ग्रामीण इस दहशत के साये में जीने को मजबूर रहेंगे?  पिछले साल भी महसी में 10 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी थी, और अब वही कहर दोहराया जा रहा है.

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 12:24 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Wolf Attack Bahraich News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
'मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे', बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget