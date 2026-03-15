अयोध्या में पुलिस बनकर करता था ठगी, गल्ला व्यापारियों को बनाता था निशाना, अब हुआ गिरफ्तार

अयोध्या के कुमारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने गल्ला व्यापारियों से ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. आरोपी खुद को पुलिसकर्मी बताकर व्यापारियों को झांसे में लेता था और उनसे पैसे ऐंठ लेता था. शिकायत मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की कुमारगंज थाना पुलिस ने जांच शुरू की और जाल बिछाकर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी से कई अहम जानकारियां मिली हैं और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह खासतौर पर गल्ला व्यापारियों को निशाना बनाता था और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर विश्वास जीतता था. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश

जानकारी के अनुसार, 26 फरवरी 2026 को कस्बा कुमारगंज के एक गल्ला व्यापारी से 9.5 क्विंटल सरसों बेचने के नाम पर करीब 50 हजार रुपये की ठगी की गई थी. आरोपी ने खुद को पुलिस से जुड़ा हुआ बताकर व्यापारी का विश्वास जीता और नकद रकम लेकर सरसों थाने तक पहुंचाने को कहा. इसके बाद वह चाबी लाने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गया.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच

घटना के बाद पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर थाना कुमारगंज में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने रविवार 15 मार्च 2026 को इटौंजा पुल के पास से आरोपी जितेंद्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम नौसहरा, थाना परसपुर जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह पहले भी कई थाना क्षेत्रों में इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुका है.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 23 हजार रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी पैशन प्रो मोटरसाइकिल, काली-पीली सरसों के नमूने, सात फर्जी नंबर प्लेट, पुलिस की बैरेट कैप और एक मोबाइल फोन बरामद किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

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