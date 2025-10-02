हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजबरन धर्म परिवर्तन और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, बागपत में 12 के खिलाफ FIR दर्ज

जबरन धर्म परिवर्तन और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, बागपत में 12 के खिलाफ FIR दर्ज

Baghpat News: महिला आरोपी के सम्पर्क में तब आई जब वह अपने पति से विवाद के चलते अलग रह रही थी. पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने कई महिलाओं को ब्लैकमेल किया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : राजीव पंडित | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 02 Oct 2025 09:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां शहर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने जबरन धर्म परिवर्तन और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है. यही नहीं पीड़ित महिला ने आरोप द्वारा अश्लील वीडियो भी बनाने की शिकायत की है. मामला दो समुदायों से जुड़ने के चलते पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला आरोपी के सम्पर्क में तब आई, जब वह अपने पति से विवाद के चलते अलग रह रही थी. पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने कई महिलाओं को ब्लैकमेल किया है.

क्या है पूरा मामला ?

कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने बताया कि उसका अपने पति के साथ मनमुटाव हो गया था, जिसके बाद वह बागपत शहर में अलग रहने लगी थी. इससे पहले वह अपने पति के साथ एक कपड़े के शोरूम पर शॉपिंग करने जाया करती थी, जिससे उसकी पहचान शोरूम मालिक से हो गई थी. जान पहचान के कारण भारत गारमेंट्स शोरूम पर उसका आना जाना जारी रहा. शोरूम मालिक अल्ताफ मलिक पुत्र महमूद निवासी अर्जुनपुरम, बागपत अपना नाम गुड्डू बताता था. इसी बीच गुड्डू उसके करीब आ गया और दोनों के बीच दोस्ती हो  गई. गुड्डू ने अपने परिवार की महिलाओं से भी उसे मिलवाया.

जन्मदिन के बहाने किया रेप

पीड़ित महिला ने बताया कि वह गुड्डू की बहन के जन्मदिन पर गुड्डू के साथ चली गई, लेकिन गुड्डू उसे अज्ञात स्थान पर ले गया. वह डर गई और वापस चलने को कहा, लेकिन गुड्डू ने उसे पकड़ लिया और एक कमरे में ले जाकर उसे मोबाइल फोन में उसकी नग्न वीडियो दिखाई, जो भारत गारमेंट्स के चेजिंग रूम की थी. आरोपी ने उससे धमकी देते हुआ कि वह उससे बहुत प्यार करता है. यदि शादी नहीं करेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, जिससे उसकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी. आरोपी ने डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.

निकाह का दबाब डाला

पीड़ित महिला ने बताया कि इसी बीच आरोपी ने अपना सही नाम गुड्डू न बताकर अल्ताफ मलिक बताया तो वह यह जान कि गुड्डू हिंदू नहीं बल्कि अल्ताफ मलिक मुसलमान है, और डर गई. इज्जत खराब होने के डर से वह गुड्डू के संपर्क में रही और उसने हालातों से समझौता कर लिया और वह उससे शादी के लिए तैयार हो गई. आरोपी एक दिन मेडिकल दिल्ली में अपनी बीमार बहन से मिलने गया तो उसे भी साथ ले गया. इस दौरान आरोपी के परिजन भी साथ थे. दिल्ली में आरोपी उसे जामा मस्जिद इलाके में ले गया और मौलवी से बात कराकर निकाह कराना चाहा. लेकिन उसने मना कर दिया.

धर्मपरिवर्तन के बाद केरल में रहने का दबाब

पीड़िता ने बताया कि आरोपी के परिजनों ने उससे कहा कि निकाह के बाद वह अल्ताफ उर्फ गुड्डू के साथ केरल में रह लेना, चूंकि वहां बहुत से हिंदू महिला धर्मपरिवर्तन कर रहती हैं. आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन करने, बुर्का पहनने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाने लगे. अल्ताफ उर्फ गुड्डू उसे अपने दोस्त राजा के जिम में ले गया और बुर्का पहनाकर उसे जिम कराया. उसे यह कहा गया कि बुर्का पहनने से गंदा पसीना शरीर से बाहर आ जाता है और शरीर का फैट कम हो जाता है. आरोपियों ने उससे नमाज भी पढ़वाई. आरोपी अलताफ ने अपने जन सेवा केंद्र संचालक दोस्त हसन से आधार कार्ड में पिता के स्थान अल्ताफ का नाम पति के रूप में दर्ज करा दिया.

मोबाइल में मिले कई महिलाओं के वीडियो

पीड़िता ने दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया और लिव इन रिलेश्नशिप में रहने लगी. उसने सोते समय अल्ताफ का मोबाइल चेक किया तो उसके फोन में कितनी ही लड़कियों के अश्लील वीडियो और शोरूम के चेकिंग रूम की वीडियों के अलावा अश्लील चैट देखी. इस तरह आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया. उसे धमकी देते हुए कहा कि बसपा और भाजपा नेताओं के अलावा उसके अधिवक्ताओं से संबंध है वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है.

12 के खिलाफ मामला दर्ज

मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने अल्ताफ मलिक उर्फ गुड्डू, शबनम, अल्ताफ मलिक की भाभी, शहजाद, नौशाद, बाबू राणा, नफीस, शकूर, राजा उर्फ अखलाक, राजा उर्फ अखलाक की मां, आदिल उर्फ बिल्ली व हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Published at : 02 Oct 2025 09:07 PM (IST)
Baghpat News Religion Change UP NEWS
