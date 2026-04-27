बागपत में 15 बीघा जमीन को लेकर दो भाईयों में खूनी संघर्ष, बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या

उत्तर प्रदेश के बागपत में जमीनी विवाद में दो भाईयों के बीच हिंसक झड़प हुई है, बड़े भाई ने खेत में कार्य कर रहे छोटे भाई की लाठी और डंडो से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस मामले में मृतक के बड़े भाई, उसके दो बेटों, पुत्रवधू समेत छह आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. बताया गया है कि 15 बीघा कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर यह विवाद कई वर्षों से चल रहा था.

दरअसल, कई साल से चल रही यह रंजिश आज उस समय सुलग उठी जब देवेंद्र तोमर अपने खेत में कार्य कर रहा था. इसी दौरान उसका बड़ा राजेंद्र अपने बेटे मोहित, रोहित, पुत्रवधू वर्षा पत्नी रोहित व पड़ोसी संजय व मुकेश के साथ लाठी-डंडे व फावड़ा लेकर खेत में पहुंचे और देवेंद्र पर हमला बोल दिया. बेरहमी से देवेंद्र को पीटा गया.

Kedarnath Yatra: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चलती कार से स्टंटबाजी पड़ी महंगी, रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया चालान

इलाज के दौरान घायल ने तोड़ा दम

आरोपियों ने देवेंद्र तब तक पीटा जब तक वह मरणासन्न हो गया, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए. पुलिस ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. मेरठ में उपचार के दौरान देवेंद्र में दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद दोनों परिवारों में तनाव का माहौल हो गया.

पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर लगाए आरोप

उधर, मृतक के बड़े भाई व यूपी पुलिस के सेवानिवृत इंस्पेक्टर वीरेंद्र ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने समय रहते उसके छोटे भाई देवेंद्र को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया, जिसके कारण सीएससी से रेफर करने में देरी हुई. पुलिस ने इस घटना को शुरू से ही हल्के में लिया और काफी देर बाद कार्रवाई की. वहीं, इस घटना से जुड़े कई दिन पहले के दोनों पक्षों के बीच मारपीट की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है. बहरहाल, पुलिस दोनों परिवारों पर नजर रखे हुए और शांति के अपील कर रही है.

मेरठ में इनफ्लुएंसर शादाब जकाती की मुश्किलें फिर बढ़ीं, पुलिस ने इस वजह से दर्ज किया केस