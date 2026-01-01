बागपत: कोल्ड ड्रिंक की दुकान में चल रहा था हुक्का बार, नए साल की रात 11 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के बड़ौत में इदारा मस्जिद के पास कोल्ड ड्रिंक की दुकान की आड़ में चल रहे हुक्का बार में पुलिस ने बुधवार (31 दिसंबर 2025) रात को छापा मारा तो 11 युवक नए साल के जश्न में डूबे हुए थे. पुलिस ने सभी को पकड़कर मुकदमा दर्ज किया और कोतवाली से जमानत देकर छोड़ दिया. मौके पर हुक्का, चिलम, तंबाकू, बुलेट समेत तीन बाइकें बरामद हुई हैं. जनपद में पहली बार हुक्का बार पकड़ा गया है.

बड़का रोड पर इदारा मस्जिद के पास फरनाम नाम का युवक किराए पर दुकान लेकर उसमें हुक्का बार चला रहा था. पंचायत क्लब के नाम से खोली गई कोल्ड ड्रिंक की दुकान की आड़ में काफी समय से हुक्का बार चल रहा था. पुलिस को सूचना मिली थी कि पंचायत क्लब के नाम से खुली दुकान में हुक्का बार चल रहा है. जिसमें कितने ही युवक नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं.

आधी रात में मारा छापा

सूचना पर पुलिस टीम ने 31 दिसंबर की रात लगभग साढ़े 12 बजे हुक्का बार पर छापा मारा तो 11 युवक नए साल के जश्न में डूबे और धुएं के छल्ले मनाते हुए मिले. पुलिस को देखकर आरोपियों में हड़कंप मच गया. पुलिस को दुकान से एक हुक्का, एक चिलम, स्प्रिंग बाटर एक पैकेट, बौंगची कोकोनट कोल के आठ पीस, फ्लैवर्ड तंबाकू का एक पैकेट, अलग-अलक ब्रांड तंबाकू के 98 पैकेट आदि सामान बरामद हुआ. एक बुलेट समेत तीन बाइकों को सीज कर दिया गया.

नेहरू रोड पुलिस चौकी प्रभारी नीतू सिंह की ओर से सभी आरोपियों के खिलाफ बड़ौत कोतवली में सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया है, बड़ौत कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि आरोपियों का बंदपत्र भरवाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है. यह हुक्का बार कोल्ड्र ड्रिंक की आड़ में चल रहा था, जिसमें 11 युवक पकड़े गए हैं. बरामद सामान को सील किया गया है.

ये हुए गिरफ्तार

हुक्का बार से फरमान पुत्र यामीन निवासी गुराना रोड, सुहैल पुत्र मुस्तफा निवासी बड़का रोड, आमिर पुत्र इस्लाम निवासी चांद मस्जिद, आदिल पुत्र दिलशाद निवासी ईदारा मस्जिद, नईम पुत्र शब्बीर निवासी सांकरौद, सावेज पुत्र तस्लीम निवासी कश्यप चौपाल बड़ौत, सादिक पुत्र जहूर निवासी खत्ते वाली गली पट्टी चौधरान बड़ौत, सम्मी पुत्र मेहरवान निवासी मोहल्ला काश्यवान बुढ़ाना मुजफ्फरनगर, सारुन पुत्र मुस्तफा निवासी ईदारा मस्जिद बड़ौत, मोईन पुत्र पुत्र मुस्ताक निवासी बड़ौत, कैफ पुत्र युसूफ निवासी पट्टी चौधरान बड़ौत को पकड़ा गया है.